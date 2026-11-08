[프로배구] '레오·허수봉 46점 합작' 현대캐피탈, 장추안 공백에도 KB손보에 완승

AI 핵심 요약beta
- 현대캐피탈은 8일 KB손해보험에 3-1 역전승을 거뒀다
- 레오와 허수봉이 46점을 합작하며 승리를 이끌었다
- 현대캐피탈은 2연승으로 시즌 2위에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 현대캐피탈이 레오나르도 레이바(등록명 레오)와 허수봉의 활약을 앞세워 KB손해보험에 짜릿한 역전승을 거뒀다.
현대캐피탈은 8일 천안 유관순체육관에서 열린 2026-2027 HK흥국금융 V리그 남자부 1라운드 홈 경기에서 KB손해보험을 세트스코어 3-1(23-25 25-19 34-32 25-10)로 제압했다.
지난달 31일 대한항공과의 개막전에서 패했던 현대캐피탈은 5일 삼성화재전 승리에 이어 2연승을 달렸다. 시즌 2승 1패(승점 6)를 기록하며 우리카드(2승·승점 6)에 이어 2위로 올라섰다.
반면 KB손해보험은 개막 3연패에 빠졌다. 새롭게 지휘봉을 잡은 이사나예 라미레스 감독의 정규리그 첫 승도 다음으로 미뤄졌다.
현대캐피탈은 아시아쿼터 장추안이 복근 부상으로 결장했지만 레오와 허수봉이 해결사로 나섰다. 레오는 양 팀 최다인 24점을 올렸다. 공격 성공률 56.67%에 블로킹 5개와 서브 에이스 2개를 기록했다. 허수봉도 22점을 보태며 두 선수가 46점을 합작했다. 김진영은 10점, 신호진은 7점으로 힘을 실었다.
KB손해보험은 리누스 베버(등록명 리누스)가 18점, 나경복이 14점, 홍상혁이 13점을 기록했지만 팀 패배를 막지 못했다.
출발은 KB손해보험이 좋았다. 1세트에서 양 팀은 23-23까지 팽팽한 승부를 펼쳤다. 그러나 현대캐피탈 허수봉의 공격이 코트를 벗어나면서 KB손해보험이 세트 포인트를 잡았고, 임동균이 김진영의 공격을 블로킹하며 25-23으로 첫 세트를 가져갔다.
현대캐피탈은 2세트부터 반격했다. 3-3에서 5연속 득점에 성공하며 주도권을 잡았다. 11-5에서는 레오가 리누스의 공격을 단독 블로킹으로 막아냈고, 허수봉의 서브 득점까지 터지며 격차를 벌렸다. 결국 25-19로 세트를 따내며 승부를 원점으로 돌렸다.
승부처는 3세트였다. 현대캐피탈은 황택의의 강력한 서브에 리시브가 흔들리며 초반 1-7까지 뒤졌다. 이후에도 좀처럼 격차를 좁히지 못했고, 한때 11-18로 7점 차까지 밀렸다.
하지만 현대캐피탈은 포기하지 않았다. 19-23에서 레오와 허수봉이 공격을 성공시키고 상대 범실까지 유도하며 23-23 동점을 만들었다.
이후 양 팀은 치열한 듀스 접전을 펼쳤다. KB손해보험이 먼저 세트 포인트를 잡으면 현대캐피탈이 곧바로 따라붙는 흐름이 반복됐다.
현대캐피탈은 32-32에서 레오가 홍상혁의 공격을 블로킹하며 마침내 역전에 성공했다. 이어 리누스의 공격이 네트에 걸리면서 34-32로 극적인 승리를 거뒀다.
기세를 탄 현대캐피탈은 4세트에서 KB손해보험을 압도했다. 레오와 최민호의 연속 블로킹으로 6-2까지 달아났고, 김진영의 강력한 서브까지 더해지며 점수 차를 벌렸다. 현대캐피탈은 이후에도 공격의 고삐를 늦추지 않았고, 25-10으로 마지막 세트를 가져오며 승점 3을 챙겼다.
이날 현대캐피탈은 서브 에이스에서 8-5로 앞섰고, 범실도 19개로 KB손해보험(31개)보다 12개 적었다. 장추안의 공백 속에서도 레오와 허수봉을 중심으로 공격력을 유지하며 홈 팬들 앞에서 값진 역전승을 완성했다.
wcn05002@newspim.com