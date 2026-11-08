[프로축구] 이동경 선제골-야고 결승골...울산, 서울 원정서 2-1

AI 핵심 요약beta
- 울산 HD가 8일 서울을 2-1로 꺾고 K리그1 2위를 지켰다
- 이동경이 선제골을 넣고 야고가 극적인 결승골을 터뜨렸다
- 야고는 시즌 17호 골로 득점 선두에 올라섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
야고는 17호골...클리말라를 제치고 득점 선두로
디오고·이명재 연속골...대전, 인천 꺾고 3위 유지
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 프로축구 K리그1 울산 HD가 챔피언 FC서울을 꺾고 리그 2위 자리를 더욱 공고히 했다. 울산은 8일 서울월드컵경기장에서 열린 하나은행 K리그1 2026 35라운드 원정 경기에서 이동경의 선제골과 야고의 결승골을 엮어 서울을 2-1로 제압했다.
최근 리그 4경기 연속 무패(3승 1무)를 달린 울산은 승점 57로 2위를 사수했다. 서울과의 올 시즌 상대 전적도 3승 1패 우위로 마감했다. 반면 일찌감치 10년 만의 K리그1 우승을 확정한 서울은 최근 4경기 연속 무승(2무 2패)으로 승점 67에 머물렀다.
울산의 기선 제압은 이동경의 발끝에서 시작됐다. 전반 35분 조현택이 페널티지역 왼쪽에서 내준 패스를 이동경이 받아 골 지역 왼쪽까지 파고든 뒤 날카로운 왼발 슈팅으로 서울의 골망을 갈랐다.
한국 선수 최초로 2년 연속 '10(골)-10(도움)' 클럽에 가입한 이동경의 올 시즌 13호 골(13도움)이다. 2년 연속 MVP에 도전하는 이동경은 도움과 공격포인트 1위 자리를 굳건히 지켰다.
반격에 나선 서울은 후반 30분 이한도의 헤더 동점골로 균형을 맞췄다. 하지만 울산에는 득점왕을 노리는 해결사 야고가 있었다. 후반 26분 교체 투입된 야고는 후반 45분 토마스의 반대편 크로스를 골 지역 왼쪽에서 논스톱 왼발 슈팅으로 연결해 극적인 결승골을 터뜨렸다. 시즌 17호 골을 신고한 야고는 부상으로 결장한 서울 클리말라를 1골 차로 제치고 득점 선두로 올라섰다.
한편 대전월드컵경기장에서는 3위 대전하나시티즌이 디오고와 이명재의 연속골에 힘입어 4위 인천 유나이티드를 2-0으로 물리쳤다. 9경기 무패(6승 3무)를 달린 대전은 승점 53으로 3위를 유지했다.
psoq1337@newspim.com