[KS5] '악몽의 5회' KT 고영표, 아쉬운 수비 속 7실점 허용

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈는 8일 한국시리즈 5차전 5회에만 7점을 허용했다.
- 고영표는 4회 구원 등판해 1.1이닝 7실점을 기록했다.
- 권동진과 류현인의 실책이 겹치며 KT는 삼성에 1-10으로 밀렸다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 벼랑 끝에 몰린 프로야구 KT 위즈가 5회에만 7점을 허용했다. KT는 4회 선발 자원 고영표를 등판시켰으나, 실책이 빌미가 돼 빅이닝을 헌납했다.
고영표는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 5차전 4회말 구원 등판했으나, 1.1이닝 5피안타 1사사구 1탈삼진 7실점(2자책점)을 기록한 후 마운드를 떠났다.
KT는 지난 3일 1차전에서 8-7로 승리했지만, 이후 3경기 연속으로 패했다. 시리즈 전적 1승 3패로 밀린 KT는 이날도 패하면 삼성에 우승을 내준다.
KT는 이날 선발투수 데이비슨 대니엘이 3이닝 동안 3실점을 허용하며, 조기에 마운드를 떠났다. 내일이 없는 KT는 지난 4일 KS 2차전에서 7이닝 1실점을 기록한 고영표를 4회말부터 올리며 간절함을 내비쳤다. 1-3으로 지고 있었으나, 고영표의 호투로 분위기를 바꾸기 위함이었다.
4회까지는 이 선택이 적중하는 듯했다. 고영표는 4회말을 8구 만에 삼자범퇴로 정리했다. 하지만 5회 선두타자 박승규의 땅볼 타구를 유격수 권동진이 처리하지 못하면서 분위기가 급격히 삼성으로 기울었다.
3회 대니엘을 난타했던 삼성 타선이 다시 폭발했다. 무사 1루에서 구자욱이 안타를 치며 기회를 연결했다. 르윈 디아즈는 내야 뜬공으로 물러났으나, 최형우에게 적시타를 맞았다.
불운은 이어졌다. 김영웅의 바운드 타구를 2루수 류현인이 잡지 못했다. 글러브에 공이 맞은 사이 2루주자 구자욱이 홈까지 쇄도했다. KT는 1-5로 뒤졌다.
악몽은 계속됐다. 고영표는 이재현에게 장타를 허용하며 한 점을 더 허용했다. 1-6까지 밀린 KT는 류지혁을 자동 고의4구로 내보냈다. 옆구리 상태가 좋지 않은 강민호를 상대하기 위함이었다.
고영표는 강민호에게 2루수 땅볼을 유도했다. 병살을 유도하기 충분했으나, 유격수 권동진이 2루수 류현인의 송구를 잡지 못했다. 결국 주자 2명이 홈을 밟았다.
이어 김지찬에게 우중간 3루타까지 허용하며 KT는 10점째를 내줬다. 고영표는 1-10으로 밀린 5회 1사 주자 3루 상황에서 결국 마운드를 떠났다. 이후 바뀐 투수 손동현이 남은 이닝을 정리하며 악몽 같았던 5회가 끝났다.
football1229@newspim.com