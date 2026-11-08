부산경찰, 부산불꽃축제 현장서 암표·자릿세 8건 적발…안전한 관람환경 조성

AI 핵심 요약beta
- 부산경찰청이 7일 부산불꽃축제 현장에서 불법행위 8건을 적발했다
- 적발 사례는 암표 매매 2건과 해변 자릿세 징수 6건이다
- 경찰은 7건에 범칙금을 부과하고 미성년자 1건은 계도·훈방했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산의 대표 축제인 부산불꽃축제 현장에서 관람권을 웃돈에 판매하거나 해변 자리를 선점해 돈을 받은 사례가 잇따라 적발됐다.
부산경찰청은 지난 7일 제21회 부산불꽃축제가 열린 광안리해수욕장 일대에서 암표 매매와 자릿세 징수 행위 등 총 8건을 적발했다고 8일 밝혔다.
적발된 행위는 암표 매매 2건과 자릿세 징수 6건이다.
A(30대)씨는 이날 낮 12시께 부산 수영구 민락동에서 정가 20만 원인 R석 관람권 2장을 30만 원에 판매하려다 적발됐다. B(40대·여)씨도성도 오후 4시께 광안동에서 정가 14만 원인 S석 관람권 2장을 20만 원에 판매하려다 단속됐다.
해변에 돗자리를 깔고 자리를 선점한 뒤 관람객에게 돈을 요구한 사례도 확인됐다. 일부는 자릿세 명목으로 10만~13만 원을 받은 것으로 조사됐다.
경찰은 적발된 8건 가운데 7건에 경범죄처벌법을 적용해 범칙금을 부과했다. 미성년자가 관련된 1건은 계도와 훈방 조치했다.
경찰은 "앞으로도 대규모 인파가 몰리는 축제와 공연장에서 암표 매매와 자릿세 징수 등 불법행위를 철처히 단속할 방침이다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com