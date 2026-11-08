정윤성·이경서, 한국테니스선수권 남녀 단식 정상 등극

AI 핵심 요약beta
- 이경서가 8일 한국선수권 여자 단식에서 정의수를 꺾고 첫 우승을 차지했다
- 정윤성은 8일 남자 단식 결승에서 신산희를 제압하고 4년 만에 정상에 올랐다
- 정윤성은 혼합 복식에 이어 대회 2관왕과 통산 세 번째 단식 우승을 달성했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 테니스의 기대주 이경서와 정윤성이 한국선수권대회 남녀 단식 정상에 올랐다.
이경서는 8일 경북 김천 종합스포츠타운 테니스장에서 열린 하나증권 제81회 한국테니스선수권대회 여자 단식 결승에서 정의수를 세트 스코어 2-0(6-4, 6-2)으로 완파하고 생애 첫 대회 정상에 올랐다.
대회 2번 시드로 출전한 이경서는 와일드카드 돌풍을 일으킨 정의수를 상대로 정교한 서브와 공격적인 플레이를 앞세워 승기를 잡았다. 국내 성인 대회 두 번째 출전 만에 우승을 차지한 이경서는 우승 상금 2500만 원을 획득했다. 경기 후 이경서는 서브 뒤 3구 처리가 잘 됐다며 3년 안에 세계 랭킹 100위 안에 들고 국가대표로서 아시안게임 금메달을 따고 싶다는 포부를 밝혔다. 준우승을 차지한 정의수는 상금 1200만 원과 우수 주니어 장학금 1000만 원을 받았다.
남자 단식 결승에서는 정윤성이 신산희를 2-0(6-3, 6-2)으로 꺾고 4년 만에 정상을 탈환했다. 2021년과 2022년 연속 우승을 차지했던 정윤성은 통산 세 번째 단식 우승을 달성했다. 전날 최서인과 합작한 혼합 복식 우승에 이어 대회 2관왕에 오른 정윤성은 이번 대회에서 총 15경기를 치르는 강행군 속에 백핸드가 안정적으로 구사되어 여유롭게 경기를 치를 수 있었다고 소감을 전했다.
psoq1337@newspim.com