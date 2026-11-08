강기윤 창원시장 "소방 활동 전념 환경 조성…시민 안전 최우선"

AI 핵심 요약beta
- 강기윤 창원시장은 8일 소방 활동 전념 환경을 조성하겠다고 말했다
- 강 시장은 소방관들의 헌신에 감사하며 시민 안전을 지키는 영웅이라고 강조했다
- 창원시는 소방관 건강관리와 보호장비 교체 등 지원을 아끼지 않겠다고 밝혔다
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소방 뒷받침하기 위한 예산 지원
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 강기윤 경남 창원시장은 8일 "소방 활동에만 전념할 수 있는 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.
강 시장은 이날 소방의 날(11월9일)을 하루 앞두고 발표한 메시지를 통해 "소방의날 맞아 시민의 생명과 안전을 위해 헌신해 소방 가족에게 감사드린다"며 이같이 밝혔다.
그는 "생명을 구하는 일만큼 고귀한 일은 없다"며 "절체절명의 재난 순간, 유일한 희망이라는 사명감으로 불구덩이도 마다하지 않고, 국가를 대신해 시민의 생명과 안전을 지키는 여러분은 이 시대의 진정한 영웅"이라고 강조했다.
그는 또 "여러분의 안전 또한 중요하다"며 "국회의원 시절 소방공무원의 절반이 이미 질병을 갖고 있거나, 건강관리가 필요한 상태인 것이 너무 안타까웠다"고 토로했다.
강 시장은 "우리 창원시민이 여러분께 해줄 수 있는 최소한의 보답은 건강관리와 보호장비 교체, 필수 훈련 경비 걱정 없이 오로지 소방 활동에만 전념할 수 있는 환경을 조성하는 것"이라며 "소방을 뒷받침하기 위해 지원을 아끼지 않겠다"고 약속했다.
news2349@newspim.com