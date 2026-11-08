정영두 김해시장 "자원순환시설 현대화사업 준공…주민 여가공간 탈바꿈"

AI 핵심 요약beta
- 김해시는 7일 자원순환시설 현대화사업 준공식을 개최했다
- 1193억 원을 투입해 소각 처리능력을 하루 300t으로 확대했다
- 복합스포츠센터 등 주민편익시설을 조성해 여가공간을 마련했다
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[김해=뉴스핌] 남경문 기자 = 기피시설로 여겨지던 소각장이 처리 능력과 환경성을 높인 자원순환시설이 탈바꿈하며 주민들이 여가를 즐기는 복합공간으로 새롭게 태어났다.
경남 김해시는 전날 자원순환시설 주민편익시설 야외광장에서 현대화사업 준공식을 개최했다고 8일 밝혔다.
정영두 시장과 김정호 국회의원, 조종현 김해시의회 의장, 도·시의원, 주민 등 350여 명이 참석한 준공식은 제3회 부곡주민 어울림축제와 함께 진행됐다.
이번 사업에는 1193억 원이 투입됐다. 기존 하루 150t 규모의 소각로 1호기를 대보수하고, 같은 규모의 2호기를 새로 설치해 하루 300t의 처리능력을 확보했다. 처리 물량은 김해시 250t, 창원시 50t이다.
신설 소각로와 대보수 소각로는 종합시운전과 관계기관 설치검사를 거쳐 적합 판정을 받았다. 두 시설이 현재 정상 운영되고 있다.
시설에서 발생하는 소각 폐열은 전기와 지역난방 에너지로 활용한다. 생산한 전기는 우선 시설 운영에 사용하고, 인근 주민편익시설과 탄소중립체험관, 다누림센터 등에 공급한다. 남는 전력은 판매하고 지역난방용 열도 공급할 계획이다.
주민편익시설 조성도 마무리됐다. 장유다누림센터와 탄소중립체험관, 근린공원에 이어 복합스포츠센터가 들어섰다. 복합스포츠센터에는 수영장과 헬스장, 다목적체육관 등이 마련됐다.
시는 현대화사업을 통해 생활폐기물의 안정적인 처리 기반을 확보하는 한편 시설 주변 지역의 문화·체육·환경교육 공간을 확충했다고 설명했다.
정영두 시장은 "주민들의 이해와 협조 속에 현대화사업을 마무리할 수 있었다"며 "앞으로도 환경성과 안전성을 기준으로 시설을 운영하고 주민편익시설을 내실 있게 관리하겠다"고 말했다.
news2349@newspim.com