'FIFA 제동' 대한축구협회 회장 선거 해 넘긴다…선거제도 개편 원점 재검토

AI 핵심 요약beta
- 대한축구협회는 8일 FIFA·AFC의 우려로 연내 회장 선거가 무산됐다
- FIFA·AFC는 선거인단 확대와 온라인 투표의 비밀투표 보장을 지적했다
- 협회는 권고 검토와 정관 개정을 거쳐 내년 3월까지 선거를 추진한다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 대한축구협회가 추진하던 연내 회장 선거가 사실상 무산됐다. 국제축구연맹(FIFA)이 선거제도 개편안에 우려를 제기하면서 차기 회장 선출 일정도 해를 넘기게 됐다.
8일 대한축구협회에 따르면 협회는 지난 7일 FIFA와 아시아축구연맹(AFC)으로부터 회장 선거제도 개편에 대한 우려를 담은 공동 서한을 받았다.
FIFA와 AFC는 축구협회가 추진 중인 선거인단 확대와 온라인 투표 방식이 비밀투표 원칙을 충분히 보장하지 못할 가능성이 있다고 지적한 것으로 알려졌다.
축구협회는 정몽규 전 회장이 지난 7월 물러난 뒤 차기 회장 선거를 준비해왔다. 문화체육관광부 주도로 출범한 K-축구 혁신위원회의 권고에 따라 기존 192명이었던 선거인단을 2만명 이상으로 확대하고 전자투표를 도입하는 방안을 추진했다.
그러나 FIFA는 대규모 선거인단을 통한 직접투표 대신 각 대표 집단의 참여 폭을 넓힌 총회를 중심으로 선거제도를 개편할 것을 권고한 것으로 전해졌다.
당초 축구협회는 오는 12월 18일 보궐선거를 치를 계획이었다. 이를 위해 4일 이사회와 임시 대의원총회를 열어 정관을 개정하려 했지만 내부 이견으로 일정을 9일로 연기했다. 이후 FIFA의 공식적인 우려가 전달되면서 9일 예정됐던 이사회와 임시 대의원총회마저 취소됐다.
이에 따라 선거 일정도 사실상 원점으로 돌아갔다. 축구협회는 FIFA와 AFC의 권고 사항을 검토한 뒤 문체부와 협의해 선거제도 개편 방향을 다시 설정할 방침이다.
새로운 선거 방식이 마련되더라도 정관 개정과 이사회 및 대의원총회 의결, 선거 준비 등의 절차를 다시 거쳐야 해 연내 선거는 현실적으로 어려워졌다.
현행 규정상 차기 회장 선출 시한은 내년 3월까지다. 정 전 회장이 13년간 이끌었던 축구협회를 떠난 뒤 이어진 수장 공백도 더욱 길어지게 됐다.
FIFA는 앞서 지난 8월에도 축구협회에 공문을 보내 K-축구 혁신위원회 활동에 관한 자료를 요청했다. 정부 주도의 혁신 작업이 회원 협회의 독립성을 침해할 수 있다는 우려에서다. 이번 서한에서도 FIFA는 회원 협회가 FIFA 정관과 독립성 원칙을 준수해야 한다는 점을 강조한 것으로 알려졌다.
축구협회 관계자는 "FIFA의 권고 사항을 반영한 정관 개정과 회장 선거 방안을 추가로 논의해 가능한 한 빨리 선거를 치를 수 있도록 하겠다"라고 밝혔다.
wcn05002@newspim.com