[MLB] '엠엘비닷컴' 3루수 FA 최대어에 '日 MVP' 출신 사토 꼽아…노시환 언급은 없어

AI 핵심 요약beta
- MLB닷컴은 8일 FA 3루수 최대어로 일본 사토 테루아키를 선정했다.
- 노시환은 각 부문별 최대어와 나머지 최고 선수 명단에도 들지 못했다.
- 이번 FA 시장의 김하성은 유격수 부문 나머지 최고 선수로 언급됐다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국프로야구 메이저리그(MLB)에서 각 부문별 최대어를 꼽았지만, 노시환은 어느 부문에도 이름을 올리지 못했다.
메이저리그 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com)은 8일(한국시간) 공식 홈페이지에 각 부문별 FA 최대어 선수를 꼽았다. 그중 3루수에서는 MLB 포스팅을 신청한 일본 프로야구(NPB) 사토 테루아키를 선정했다.
엠엘비닷컴은 "알렉 봄이 이 명단에 올라야 한다는 주장도 있을 수 있다. 하지만 사토는 지난해 NPB 센트럴리그 MVP와 타격 3관왕에 올랐던 선수"라며 "시카고 화이트삭스 무라카미 무네타카가 MLB에서 데뷔하자마자 즉각적인 성적을 보여준 것을 보면 사토는 무라카미가 제시받았던 2년 3400만 달러보다 더 큰 계약을 따내는데 도움이 될 것"이라고 소개했다.
앞서 언급한 알렉 봄은 올 시즌 155경기 타율 0.249, 141안타(15홈런) 88타점 58득점을 기록했다. NPB에서 타격에 방점을 찍었던 사토는 봄을 제치고 이번 3루수 최고어로 평가받았다.
하지만 노시환은 이 명단에 이름을 올리지 못했다. 하단에 위치한 '나머지 최고 선수'에도 언급되지 않았다.
엠엘비닷컴은 투수 최대어에서 좌완 선발 타릭 스쿠발, 우완 선발 마이클 킹, 좌완 불펜 아드리안 모레혼, 우완 불펜 데이비드 베드나르를 꼽았다. 야수에서는 포수 라이언 제퍼스, 1루수 제이크 바우어스, 2루수 브랜든 로우, 유격수 마우리시오 듀본, 좌익수 랜디 아로자레나, 중견수 달튼 바쇼, 우익수 스즈키 세이야와 지명타자 작 피더슨을 각 부문별 FA 최고 선수로 이름을 올렸다.
한편 이번 FA 시장에 나온 김하성은 유격수 부문에서 '나머지 최고 선수'에만 이름을 올렸다.
willowdy@newspim.com