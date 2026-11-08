[KS5] '우승까지 1승' 삼성-'반격 절실' KT 5차전도 매진...PS 51경기 연속 만원 관중

AI 핵심 요약beta
- KBO는 8일 KS 5차전 입장권 2만3550장이 매진됐다고 밝혔다
- 포스트시즌은 51경기, KS는 26경기 연속 매진 행진을 이어갔다
- 3승1패 삼성은 우승까지 1승, KT는 벼랑 끝에서 반격에 나섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성의 12년 만의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 우승이냐, KT의 반격이냐. 두 팀의 운명이 걸린 KS 5차전에도 구름 관중이 몰렸다.
한국야구위원회(KBO)는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 5차전 입장권 2만3550장이 모두 판매됐다고 밝혔다.
이로써 KBO리그 포스트시즌은 2023년 LG와 KT의 KS 1차전부터 51경기 연속 매진 행진을 이어갔다.
KS만 놓고 보면 2022년 SSG와 키움의 1차전부터 26경기 연속 매진이다. 올해 포스트시즌 14경기 누적 관중은 29만9600명으로 늘었다.
올해 가을야구는 시작부터 흥행 열기가 뜨거웠다. 두산과 LG의 와일드카드 결정전을 시작으로 LG와 KIA의 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3경기, KIA와 삼성의 플레이오프(PO·5전3선승제) 5경기가 모두 매진됐다.
수원 KT위즈파크에서 열린 KS 1·2차전에도 빈자리가 없었고, 대구에서 펼쳐진 3~5차전까지 연이어 매진되며 흥행 행진을 이어갔다.
초겨울 추위도 야구팬들의 열정을 막지 못했다. 쌀쌀한 날씨 속에서도 경기 시작 전부터 삼성라이온즈파크 주변에는 수많은 팬이 몰려들었다.
이날 경기는 우승 향방을 가를 중요한 일전이다. 1차전에서 패한 뒤 파죽의 3연승을 달린 삼성은 시리즈 전적 3승 1패로 2014년 이후 12년 만의 정상 탈환에 단 1승만을 남겨뒀다. 반면 1차전 승리 이후 내리 3연패에 빠진 KT는 이날 패하면 준우승으로 시즌을 마감하는 벼랑 끝에 몰렸다.
양 팀은 승부수를 던졌다. 삼성은 가을야구에서 불펜으로 활약했던 원태인을 선발로 복귀시켰고, KT는 1차전에 등판했던 데이비스 대니엘을 다시 선발로 내세웠다.
경기 전 이강철 KT 감독은 "과정과 별개로 이기면 좋을 것 같다. 오늘 승리하면 다음이 생긴다"며 필승 의지를 드러냈다.
올해 정규시즌 역대 최다인 1277만551명의 관중을 동원한 KBO리그는 한국시리즈에서도 뜨거운 흥행 열기를 이어가고 있다.
wcn05002@newspim.com