수원시 'K-실리콘밸리' 조성 위해 글로벌 네트워크 확장 나서

AI 핵심 요약beta
- 수원시 대표단이 3일부터 5일까지 플러그앤플레이 서밋에 참석했다
- 수원시는 플러그앤플레이와 글로벌 창업·투자 프로그램을 논의했다
- 수원시는 K-실리콘밸리 조성을 위한 현지 협력 과제를 발굴했다
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = 수원특례시가 글로벌 스타트업 육성·투자기관인 '플러그앤플레이(Plug and Play)'와 손잡고 'K-실리콘밸리' 조성을 위한 글로벌 네트워크 확장에 나섰다.
수원시는 시 대표단이 지난 3일부터 5일까지(현지 시간) 미국 캘리포니아주 서니베일 플러그앤플레이 본사에서 열린 '플러그앤플레이 실리콘밸리 서밋 2026'에 공식 초청돼 참석했다고 8일 밝혔다.
대표단은 5일 플러그앤플레이 창업자인 사에드 아미디(Saeed Amidi) 회장과 간담회를 갖고 이재준 수원특례시장의 친필 서한을 전달했다.
이 시장은 서한을 통해 수원의 첨단산업·과학연구 중심도시 비전을 전달하며 지속적인 협력과 교류 확대를 제안했다.
이번 방문은 지난 5월 '제2회 광교 양자 바이오 서밋'에서 체결한 협력의향서(LOI)의 후속 조치다.
양 기관은 오는 2027년 개최 예정인 '제3회 광교 양자 바이오 서밋'과 연계해 글로벌 창업·투자 공동 프로그램을 운영하는 방안을 집중 논의했다.
또 수원시는 이번 행사에서 글로벌 혁신기업과 투자기관을 대상으로 경기경제자유구역 수원지구 지정 추진 현황 및 관내 투자 환경을 홍보했다.
시가 추진 중인 'K-실리콘밸리 연구 태스크포스(TF)' 현지 검증 활동도 병행해 현지 창업·투자 생태계를 조사하고 수원형 혁신 생태계 조성을 위한 협력 과제를 발굴할 방침이다.
수원시 관계자는 "플러그앤플레이와의 협력을 바탕으로 내년 광교 양자 바이오 서밋에서 실질적인 공동 프로그램을 구체화하겠다"며 "실리콘밸리의 혁신 역량을 수원으로 이끌어 결실을 맺겠다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com