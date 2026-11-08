[KS5] '삼성찐팬' 세븐틴 에스쿱스, 시구 차 대구 마운드 올라…애국가 박혜원

AI 핵심 요약beta
- 에스쿱스가 8일 대구서 열리는 한국시리즈 5차전 시구자로 나선다
- 대구 출신 에스쿱스는 삼성에 대한 애정을 꾸준히 드러내왔다
- 가수 HYNN 박혜원이 5차전 애국가를 제창한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=그룹 세븐틴 에스쿱스가 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전 시구에 나선다.
KBO는 "8일 오후 2시부터 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 KBO KS 5차전의 시구와 애국가가 확정됐다"고 밝혔다.
이날 시구에는 에스쿱스가 나선다. 대구 출신인 에스쿱스는 2015년 세븐틴으로 데뷔 후 글로벌한 인기를 얻고 있다. 그는 각종 방송과 SNS에서 삼성에 대한 애정을 꾸준히 드러냈다.
5차전 애국가는 가수 HYNN(박혜원)이 맡는다. 2018년 데뷔 후 '시든 꽃에 물을 주듯'을 포함한 다수의 곡을 통해 폭발적인 가창력을 선보여 온 박혜원은 이번 애국가 제창을 통해 한국시리즈의 5차전 경기를 더욱 뜻깊게 장식할 예정이다.
willowdy@newspim.com