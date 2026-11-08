[KS5] '공수 부진' KT 안현민, 5차전 선발 제외…이강철 감독 승부수

AI 핵심 요약beta
- KT 위즈는 8일 한국시리즈 5차전 선발 명단에서 안현민을 제외했다
- 안현민은 한국시리즈 4경기 타율 0.133과 수비 실수로 부진했다
- KT는 대니엘을 선발로 내세워 1승 3패 열세에서 반격을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 공수 부진에 빠진 프로야구 KT 위즈의 핵심 타자 안현민이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 5차전 선발 명단에서 제외됐다.
KT는 8일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 5차전 삼성 라이온즈와의 경기를 앞두고 최원준(지명타자)-장진혁(우익수)-김현수(1루수)-샘 힐리어드(중견수)-김민혁(좌익수)-류현인(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-권동진(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 데이비스 대니엘이다.
KT는 1차전 승리 이후 3연패에 빠지며 시리즈 전적 1승 3패로 밀렸다. 5차전에서도 패하면 삼성에 우승을 내주게 된다.
이강철 감독이 칼을 빼들었다. 1차전 홈런 이후 컨디션이 좋지 않은 안현민을 제외했다. 안현민은 이번 KS 4경기에서 타율 0.133에 그치며 정규시즌에 보여줬던 공격력을 발휘하지 못하고 있다.
전날 4차전에서는 수비에서도 치명적인 실수를 저질렀다. 1-3으로 뒤진 1회말 2사 만루에서는 김도환이 우익수 방면으로 뜬공을 날렸다. 안현민은 낙구 지점을 포착한 듯했지만 펜스 근처에서 타구를 제대로 처리하지 못했다.
결국 잡을 수 있었던 뜬공이 3타점 2루타로 연결되면서 점수 차는 순식간에 1-6으로 벌어졌다. KT는 이후 추격에 나섰지만 5-10으로 패했다.
이 감독은 탈락 위기에서 선발 타선을 대폭 조정했다. 안현민 대신 장진혁이 우익수로 나서고, 전날 선발에서 제외됐던 김민혁이 좌익수, 5번타자로 복귀한다.
김현수는 3번 타순으로 올라왔고, 힐리어드는 4번을 유지한다. 내야에서는 류현인과 권동진이 각각 2루수와 유격수로 선발 출전한다.
마운드에서는 1차전 승리투수 대니엘이 다시 선발로 나선다. 대니엘은 지난 3일 1차전에서 6이닝 3실점을 기록하며 KT의 8-7 승리를 이끌었다.
KT는 안현민을 선발에서 제외하는 변화를 통해 침체된 타선과 불안한 수비를 동시에 정비했다. 벼랑 끝에 몰린 KT가 5차전에서 연패를 끊고 승부를 6차전으로 끌고 갈 수 있을지 주목된다.
football1229@newspim.com