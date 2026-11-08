뉴스핌 부울경 자문위, 희망급식소 봉사…"밥 한 끼 나눈 자문위원들"

AI 핵심 요약beta
- 뉴스핌 부울경취재본부 자문위원회가 8일 희망급식소에서 무료급식 봉사활동을 했다
- 자문위원 10명은 식재료 손질과 조리, 배식, 설거지 등을 도왔다
- 자문위는 취약계층 지원을 위해 희망급식소에 후원금을 전달했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
취약계층 지원 후원금 전달
[부산=뉴스핌] 남경문 기자 = 식재료를 다듬고 밥을 나르는 일부터 후원금 전달까지, 뉴스핌 부산울산경남취재본부 자문위원들이 희망급식소에서 이웃을 위한 따뜻한 하루를 만들었다.
뉴스핌 부울경취재본부 자문위원회는 8일 오전 부산 동구 희망드림센터 1층 희망급식소에서 홀몸어르신과 노숙인 등 취약계층 대상 무료급식 봉사활동을 실시했다.
이날 자문위원 10명은 식재료 손질, 조리, 배식, 설거지, 급식소 정리등 급식 준비와 운영 전반을 도왔다. 자문위원들은 이용자들에게 식사를 직접 배식하고 안부를 묻는 등 따뜻한 소통의 시간도 가졌다.
자문위는 급식소 운영과 취약계층 지원에 힘을 보태기 위해 후원금을 희망급식소에 전달했다. 전달된 후원금은 무료급식소 이용자들을 위한 식재료 구입과 급식 운영 등에 활용될 예정이다.
이번 봉사활동은 지역사회의 어려운 이웃을 직접 살피고 나눔의 가치를 확산하기 위해 마련됐다. 일회성 후원에 그치지 않고 자문위원들이 급식 준비와 배식 과정에 함께 참여함으로써 현장의 어려움을 이해하고 지속적인 지원 방안을 모색했다는 점에서 의미를 더했다.
홍춘호 뉴스핌 부산울산경남취재본부 자문위원회 회장은 "이번 봉사활동을 통해 취약계층 이웃들의 삶을 가까이에서 살피고 실질적인 도움을 전할 수 있어 뜻깊었다"며 "언론사는 사회의 다양한 목소리를 전달하는 본연의 역할과 함께 지역 현장의 문제를 알리고 시민과 기관, 기업이 해결책을 찾도록 연결하는 가교 역할도 해야 한다"고 말했다.
이어 "앞으로도 뉴스핌은 지역사회 곳곳의 소외된 이웃을 조명하고, 나눔과 연대가 확산될 수 있도록 언론의 사회적 책임을 실천하겠다"고 덧붙였다.
희망드림센터는 노숙인 등을 대상으로 무료급식과 상담, 일자리 연계 등 다양한 복지 서비스를 제공하는 시설이다. 무료급식소는 경제적 어려움으로 식사를 챙기기 힘든 이들에게 정기적으로 식사를 제공하며 지역 내 복지 안전망 역할을 하고 있다.
뉴스핌 부산울산경남취재본부 자문위원회는 정치·경제·학계 등 각계 전문가 20여 명으로 구성돼 뉴스 제작과 지역 현안에 대한 자문을 제공하고 있다. 지역사회 봉사와 후원 등 다양한 활동을 통해 지역 발전과 공동체 회복에도 힘을 보태고 있다.
news2349@newspim.com