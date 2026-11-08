[KS5] '강민호 선발 복귀·디아즈 4번' 삼성, 12년 만의 우승 향한 라인업 공개

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 8일 KT와 한국시리즈 5차전에 강민호를 선발 포수로 복귀시켰다
- 삼성은 시리즈 3승1패로 이날 승리하면 12년 만의 우승을 확정한다
- 원태인은 올가을 첫 선발로 나서 대구 홈구장 첫 우승에 도전한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 12년 만의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 우승까지 단 1승만을 남겨둔 삼성이 베테랑 포수 강민호를 선발 라인업에 복귀시켰다. '푸른 피의 에이스' 원태인이 선발 마운드에 오르는 가운데, 삼성은 안방에서 우승을 확정하겠다는 각오다.
삼성은 8일 오후 2시 대구 삼성라이온즈파크에서 KT와 2026 신한 SOL KBO리그 KS 5차전을 치른다.
삼성은 지난 3일 열린 1차전에서 7-8로 패했지만 2차전 3-2, 3차전 5-1, 4차전 10-5로 내리 승리하며 시리즈 전적 3승 1패를 기록했다. 이날 승리하면 2014년 이후 12년 만이자 구단 통산 9번째 KS 우승을 확정한다.
삼성 박진만 감독은 이날 김지찬(중견수)-박승규(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-최형우(좌익수)-김영웅(3루수)-이재현(유격수)-류지혁(2루수)-강민호(포수)로 이어지는 선발 라인업을 공개했다.
전날(7일) 4차전과 비교하면 중심 타선에 변화가 생겼다. 4번 타자로 나섰던 최형우가 5번으로 이동하고, 디아즈가 다시 4번 타순에 배치됐다. 구자욱은 햄스트링 부상에 따른 수비 부담을 줄이기 위해 이날도 지명타자로 출전한다.
가장 눈에 띄는 변화는 강민호의 선발 복귀다. 강민호는 플레이오프(PO·5전3선승제)부터 이어진 옆구리 부상과 체력 부담으로 전날 4차전 선발 명단에서 제외됐다. 당시 박진만 감독은 "어제(6일) 야간 경기를 했고 오늘은 2시 경기다. 정말 쓰러질 것 같다. 타이밍상 한 번 쉬어야 할 것 같았다"라며 휴식을 부여한 이유를 설명했다.
강민호 대신 선발 마스크를 쓴 김도환은 4차전 1회말 2사 만루에서 3타점 2루타를 터뜨리며 기대에 부응했다. 삼성은 1회에만 6점을 뽑아내며 경기 초반 주도권을 잡았고, 결국 10-5로 승리했다.
하루 동안 선발에서 빠져 체력을 안배한 강민호는 다시 포수 마스크를 쓴다. 특히 이날은 삼성의 우승 여부가 결정될 수 있는 경기인 만큼, 원태인과 호흡을 맞추는 베테랑 포수의 경기 운영이 중요해졌다.
강민호 개인에게도 특별한 기회다. 2004년 프로에 데뷔한 그는 아직 KS 우승을 경험하지 못했다. 삼성이 이날 승리하면 데뷔 22년 만에 첫 우승의 기쁨을 누리게 된다.
최근 맹타를 휘두르고 있는 박승규도 2번 타자 자리를 지킨다. 박승규는 지난 6일 3차전에서 쐐기 솔로홈런을 터뜨린 데 이어 7일 4차전에서는 4타수 3안타 3타점 1득점으로 활약했다.
특히 4차전 5회말 KT가 7-4까지 추격한 상황에서 2타점 2루타를 터뜨리며 상대의 추격 의지를 꺾었다. 박진만 감독 역시 경기 후 "포스트시즌에는 미친 선수가 나와야 하는데 박승규가 그런 선수"라며 "타선에서 활발하게 움직이고 리액션으로 팀 분위기까지 끌어올리고 있다"라고 칭찬했다.
마운드에서는 원태인이 우승 확정을 위해 출격한다. 원태인은 올 시즌 정규리그 26경기에서 7승 9패 평균자책점 4.52를 기록했다. 후반기 들어 다소 고전했지만, 가을야구에서는 팀의 사정에 따라 선발이 아닌 불펜 투수로 변신해 힘을 보탰다.
특히 마무리 김재윤이 부상으로 이탈하면서 PO부터 뒷문을 책임졌다. KT와의 KS 2차전에서도 구원 등판해 1.2이닝을 1실점으로 막아내며 팀의 연장 승리에 기여했다.
이번 5차전은 원태인의 올가을 첫 선발 등판이다. 지난 4일 2차전에서 32개의 공을 던진 뒤 사흘을 쉬고 다시 마운드에 오르는 만큼 체력 회복과 투구 수 관리가 중요한 변수가 될 전망이다.
상대 선발은 데이비스 대니엘이다. 대니엘은 지난 3일 1차전에서 삼성 타선을 상대로 호투하며 KT의 8-7 승리에 기여했다. 삼성으로서는 한 차례 상대했던 대니엘을 얼마나 효과적으로 공략하느냐가 관건이다.
박진만 감독은 4차전 승리 후 "우승까지 9부 능선을 넘었지만 포스트시즌은 한 경기가 넘어가면 분위기가 어떻게 될지 모른다"라며 "내일 끝낸다는 생각으로 준비해야 한다"라고 강조했다.
삼성은 2016년 개장한 대구 삼성라이온즈파크에서 아직 KS 우승을 확정한 적이 없다. 강민호가 돌아오고 원태인이 선발로 나서는 5차전에서 승리한다면, 삼성은 새 홈구장에서 처음으로 우승 축포를 터뜨리게 된다.
wcn05002@newspim.com