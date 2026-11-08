강원관광재단, '산타를 찾아라 IN 정선' 진행…도내 명산·지역상권 연계

AI 핵심 요약beta
- 강원관광재단은 7일 정선 민둥산 일대에서 산타 행사를 열었다
- 참가자 180여 명은 산타 조형물 인증과 산불 예방 캠페인에 참여했다
- 참가자들은 구공탄시장을 찾아 지역 먹거리와 전통시장 문화를 체험했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[정선=뉴스핌] 이형섭 기자 = 강원관광재단이 지난 7일 정선 민둥산과 구공탄시장 일원에서 진행한 '강원 20대 명산 주말의 산(山)타를 찾아라 IN 정선' 행사를 180여 명의 참가자가 참석한 가운데 성공적으로 마쳤다.
8일 재단에 따르면 이번 행사는 강원 20대 명산 인증 챌린지와 함께 추진됐으며 가을의 아름다움이 만개한 민둥산의 뛰어난 자연경관 속에서 열렸다. 특히 참가자들은 등산로 곳곳에 설치된 '산타' 조형물을 찾아 인증 사진을 남기면 경품을 받을 수 있는 특별한 이벤트에 큰 호응을 보였다. 산행을 넘어서 색다른 경험과 추억을 남길 수 있는 기회를 제공했다.
이와 함께 산행 중에는 '가을철 산불방지 캠페인'이 펼쳐져 참가자들은 산불 예방 서약을 진행하며 안전한 산행 문화와 산림 자원 보호의 중요성을 알리는 뜻깊은 시간을 보냈다.
참가비 일부는 5000원권 정선사랑상품권으로 환급돼 지역 경제 활성화에도 기여했다. 행사 후 참가자들은 자연스럽게 구공탄시장을 찾아 지역 먹거리와 전통시장 문화를 체험하며 이는 지역 소상공인들에게 실질적인 매출 증대에 도움이 됐다.
강원관광재단 윤태환 본부장은 "이번 행사를 통해 민둥산의 아름다움과 구공탄시장의 매력을 효과적으로 알릴 수 있었다"며 "앞으로도 강원특별자치도의 명산과 지역 상권을 연계한 다양한 관광 콘텐츠를 계속 발굴할 계획"이라고 말했다.
onemoregive@newspim.com