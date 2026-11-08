[PGA] 23세 신성 제임스, 4타차 선두...데뷔 첫해 우승 눈앞

AI 핵심 요약beta
- 벤 제임스가 8일 WWT 챔피언십 3라운드에서 단독 선두에 올랐다
- 제임스는 버디 7개와 보기 1개로 6언더파를 기록했다
- 중간 합계 21언더파로 2위 라이언 제라드에 4타 앞섰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 미국프로골프(PGA) 투어의 23세 루키 벤 제임스(미국)가 월드와이드 테크놀로지(WWT) 챔피언십(총상금 600만 달러)에서 통산 첫 우승을 눈앞에 뒀다.
제임스는 8일(한국시간) 멕시코 로스 카보스의 엘 카르도날 앳 디아만테(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 7개, 보기 1개를 묶어 6언더파 66타를 쳤다.
1라운드부터 65타, 64타, 66타를 잇달아 적어낸 제임스는 중간 합계 21언더파 195타로 단독 선두를 질주했다. 2위 라이언 제라드(미국·17언더파 199타)와의 격차는 4타 차다.
올여름 대학을 졸업하고 프로로 전향한 제임스는 올해 PGA 투어 대학 랭킹 1위에 올라 일찍이 내년 시즌 출전권을 확보한 신성이다. 올 시즌 12개 대회에 출전해 4차례 톱5에 올랐고 지난 9월 빌드모어 챔피언십에서는 준우승을 차지했다.
제임스가 이번 대회에서 우승을 차지하면 페덱스컵 가을 시리즈 순위를 62위에서 52위까지 끌어올려 2027시즌 초반 시그니처 대회와 2028년 시작하는 챔피언십 시리즈 출전권까지 받는다.
출전 선수 중 세계랭킹이 가장 높은 제라드(23위)는 보기 없이 버디 7개를 잡으며 17언더파 199타로 단독 2위에 자리했다. PGA 투어 통산 6승의 크리스 커크(미국)는 3라운드에서 7타를 줄이며 중간 합계 16언더파 200타로 공동 3위에 올랐다.
psoq1337@newspim.com