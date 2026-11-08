'부상 복귀' 백승호의 버밍엄, '엄지성 선발' 스완지에 2-1

AI 핵심 요약beta
- 백승호가 8일 스완지시티전에서 교체 출전해 약 두 달 만에 복귀했다
- 백승호는 부상 보호 차원에서 10월 대표팀 경기에는 출전하지 않았다
- 버밍엄시티는 2-1로 승리해 승점 29로 챔피언십 선두에 올랐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 축구 국가대표 미드필더 백승호(버밍엄시티)가 부상을 털어내고 약 두 달 만에 실전 무대로 돌아왔다.
백승호는 8일(한국시간) 영국 버밍엄의 세인트앤드루스 나이트헤드 파크에서 열린 스완지시티와의 2026-2027 잉글랜드 챔피언십 15라운드 홈 경기에서 교체 출전했다.
팀이 2-1로 앞서던 후반 25분 존 솔리스 대신 그라운드를 밟은 백승호는 지난 9월 19일 미들즈브러전 이후 약 2개월 만에 리그 경기를 소화했다.
백승호는 10월 A매치 기간 로베르트 모레노 임시 감독의 호출을 받아 대표팀에 합류했으나 부상 보호 차원에서 경기를 뛰지 않고 소속팀에 조기 복귀했다. 크리스 데이비스 버밍엄시티 감독 역시 백승호의 잔부상 회복을 도왔고 이날 교체 투입으로 복귀를 알렸다.
백승호가 힘을 보탠 버밍엄시티는 스완지시티를 2-1로 꺾고 승점 29를 확보해 챔피언십 선두로 뛰어올랐다. 전반전 미드필더 마르코 스타메니치가 퇴장당하는 악재를 겪은 스완지시티는 승점 26으로 6위에 머물렀다.
스완지시티의 공격수 엄지성은 이날 왼쪽 측면 공격수로 선발 출전했다. 하지만 전반만 소화한 뒤 후반 시작과 동시에 교체돼 백승호와의 '코리안 더비'는 성사되지 않았다. 시즌 2골 3도움을 기록 중인 엄지성은 공격 포인트를 추가하지 못했다.
psoq1337@newspim.com