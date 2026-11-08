부산근현대역사관, '2026 기록, 부산' 행사…주민 이야기 재조명

AI 핵심 요약beta
- 부산근현대역사관이 27일부터 다음 달 6일까지 기록 행사를 개최한다
- 행사에서는 엄궁동 주민 8명의 낙동강 생활사 구술 기록을 공개한다
- 문학·그림책·사진 등 기록의 창작 활용 사례와 특별 강연을 진행한다
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다양한 기록 형태 소개 행사
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 낙동강에서 생계를 이어온 부산 엄궁동 주민들의 삶이 시민 기록가들의 손을 거쳐 생생한 지역 기록으로 되살아난다.
부산근현대역사관이 오는 27일부터 다음 달 6일까지 별관 1층에서 '2026 기록, 부산' 행사를 개최한다고 8일 밝혔다.
올해 행사는 '모든 기록은 문이 된다'라는 주제로 주민 구술 기록부터 문학과 그림책 등 창작물까지 기록의 형태와 의미를 소개한다.
행사 첫날인 27일 오후 2시에는 '기억에서 기록으로: 낙동강과 엄궁동 주민의 삶'을 주제로 도시기록학교 심화과정 성과공유회가 열린다.
도시기록학교는 시민이 지역의 생활사를 조사하고 기록하도록 돕는 시민 기록가 양성 프로그램이다. 올해는 사상구 엄궁동을 대상으로 낙동강을 터전으로 살아온 주민 8명의 구술을 채록했다.
참여자들은 장어와 재첩을 잡던 어민, 재첩잡이 목선을 만들던 목수, 재첩국을 끓이던 주민 등의 이야기를 기록했다. 구술 녹취록과 인터뷰 영상, 과거 마을 사진 40여 점도 확보했다.
성과공유회에서는 시민 기록가 8명이 채록 과정에서 확인한 엄궁동의 지역성과 주민들의 생활상을 발표한다. 전성현 동아대 사학과 교수의 종합 평가와 구술자 소감, 질의응답도 이어진다.
28일 오후 2시에는 '기록에서 창작으로: 세 작품으로 만나는 기록 이야기'를 주제로 토크콘서트가 열린다. 소설가 김숨, 웹툰작가 남정훈, 조재은 부산시 주무관이 참여한다.
김숨 작가는 1947년 9월 16일 부산에서 벌어진 하루를 다룬 소설 '잃어버린 사람'을 중심으로 역사적 사실이 창작으로 확장되는 과정을 이야기한다. 조재은 주무관은 노년층의 경험을 기록하는 '마음을 잇는 노트' 캠페인의 기획 과정과 세대 간 소통을 소개한다.
남정훈 작가는 한국전쟁 당시 피란 경험을 소재로 한 그림책 '피란 소녀'를 통해 기록을 활용한 콘텐츠 제작 사례를 설명한다. '피란 소녀'는 흥남철수 과정에서 아버지와 헤어진 소녀의 이야기를 담은 작품이다.
12월 5일 오후 1시에는 기록 사진을 예술 작품으로 발전시킨 김대영 작가의 초청 강연이 마련된다. 기록 성과 부스는 행사 기간 매일 오전 10시부터 오후 6시까지 운영한다.
성과공유회와 토크콘서트, 특별 강연은 사전 신청을 통해 참여할 수 있으며 오는 11일부터 부산근현대역사관 누리집에서 접수한다.
ndh4000@newspim.com