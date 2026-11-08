[라리가] 이강인, 9일 바르샤전 알바레스와 투톱 선발 예고

AI 핵심 요약beta
- 아틀레티코 마드리드 이강인이 9일 바르셀로나전에 선발 출격한다
- 바르셀로나와 아틀레티코 마드리드는 승점 2점 차로 선두 경쟁 중이다
- 현지 매체들은 이강인이 알바레스를 지원하는 공격 역할을 맡을 것으로 예상했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 이강인(아틀레티코 마드리드)이 스페인 라리가 선두 바르셀로나를 상대로 선발 출격해 반등을 노린다.
아틀레티코 마드리드는 오는 9일 오전 5시(한국시간) 스페인 마드리드의 리야드 에어 메트로폴리타노에서 바르셀로나와 2026-2027시즌 스페인 라리가 12라운드 홈 경기를 치른다.
현재 바르셀로나는 10승 1패(승점 30)로 리그 선두를 달리고 있으며 아틀레티코 마드리드는 9승 1무 1패(승점 28)로 3위에 올라 있다. 승점 차가 2점에 불과해 이번 경기 결과에 따라 라리가 선두 싸움의 지형이 바뀔 수 있다.
경기를 앞두고 현지 매체들은 이강인의 선발 출전을 유력하게 전망했다. 스페인 '문도 데포르티보'와 '아스' 등 주요 매체들은 이강인이 훌리안 알바레스의 뒤를 받치는 공격 지원 역할을 맡아 스타팅 라인업에 이름을 올릴 것으로 예상했다.
이강인은 지난 주중 바이에른 뮌헨과의 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그(UCL) 리그 페이즈 4차전에서 후반 14분 교체 투입됐으나 팀의 패배를 막지 못했다. 최근 경기력과 출전 시간을 두고 현지 매체들의 지적이 이어지기도 했다.
디에고 시메오네 아틀레티코 마드리드 감독은 경기 전 기자회견에서 최근 이강인의 출전 시간 감소에 대해 "선수들이 팀에 긍정적인 영향을 줄 수 있는 만큼 출전시키고 있다"며 이강인의 역할과 기여도를 높게 평가했다. 리그 3위 아틀레티코 마드리드(승점 28)는 선두 바르셀로나(승점 30)를 꺾고 1위로 올라선다는 각오를 다지고 있다.
psoq1337@newspim.com