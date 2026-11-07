구연우, ITF 인천오픈 테니스 결승 진출...일본 사이토 제압

AI 핵심 요약beta
- 구연우가 7일 ITF W100 인천오픈 여자단식 결승에 진출했다.
- 구연우는 준결승에서 일본의 사이토 사라를 2-1로 제압했다.
- 구연우는 8일 영국의 케이티 스완과 우승을 다툰다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 여자테니스 간판 구연우(181위·CJ제일제당)가 국제테니스연맹(ITF) W100 인천오픈에서 단식 결승에 진출했다.
구연우는 7일 인천 열우물테니스경기장 센터코트에서 열린 대회 여자단식 준결승에서 사이토 사라(247위·일본)를 2-1(5-7 7-6<13-11> 6-2)로 제압했다.
구연우는 백핸드 약점을 공략당한 끝에 첫 세트를 5-7로 졌다. 하지만 2세트부터 다운 더 라인 공격을 적극적으로 시도해 분위기를 바꿨다. 슬라이스 서브 비중을 높인 것도 주효했다.
타이브레이크 끝에 2세트를 챙긴 구연우는 3세트에서 3-0으로 앞서간 뒤 끝까지 주도권을 놓지 않고 승리했다.
3시간 9분의 혈투 끝에 결승에 진출한 구연우는 8일 영국의 케이티 스완(205위)과 결승전에서 격돌한다.
스완은 준결승에서 1번 시드를 받은 중국의 한스(148위)를 2-1(6-2 3-6 6-2)로 눌렀다.
football1229@newspim.com