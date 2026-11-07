추미애 지사 "농업은 식량안보이자 환경 지키는 미래 산업...투자 확대할 것"

AI 핵심 요약beta
- 추미애 경기도지사는 7일 농업인의 날을 맞아 식량안보 가치를 강조했다
- 추 지사는 기후위기 시대 농업의 환경·산업적 중요성을 조명했다
- 추 지사는 농가 부담 완화를 위한 지속적인 지원과 투자를 약속했다
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영농형 태양광·탄소 저장 등 미래 산업 확장성 제시...생산비·유통 구조 개선
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 추미애 경기도지사가 '경기도 농업인의 날'을 맞아 농업의 식량안보적 가치와 기후위기 시대의 중요성을 강조하며 이에 대한 지속적인 지원과 투자를 약속했다.
추 지사는 7일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "농민은 100년 전에도 지금도 우리 삶의 터전을 지켜온 분들이자 나라를 지킨 주인공이었다"며 농업인들에게 축하와 감사의 뜻을 전했다.
그는 "산업화 이후 농업이 어려움을 겪어왔지만 본격적인 기후위기 시대를 맞아 새롭게 평가받아야 한다"며 "세계 곡물 공급이 불안해질수록 우리 땅에서 식량을 생산하는 힘이 곧 식량안보"라고 지적했다.
이어 농업의 환경적·산업적 가치도 함께 피력했다. 추 지사는 "전국 농경지의 물 저장 기능은 팔당댐 약 16개 규모로 홍수를 누그러뜨리고 탄소를 저장한다"며 "영농형 태양광처럼 에너지를 만들어내는 미래 산업으로도 확장되고 있다"고 조명했다.
아울러 농가 경영 부담 경감을 위한 다각적인 지원 의지도 밝혔다. 추 지사는 "생산비 상승, 기후위기, 유통구조 문제는 농업인 혼자 풀 수 없는 과제"라며 "농업의 가치를 도시민과 공유하고 농업인의 소망이 실현될 수 있도록 도의회와 머리를 맞대 최선을 다하겠다"고 강조했다.
이날 행사에는 정정호 경기도농업인단체협의회 회장을 비롯해 김미숙·고은정 경기도의회 부의장, 안광률 대표의원, 서광범 농정해양위원회 위원장 등 도의원들이 참석해 농업인의 날을 함께 축하했다.
1141world@newspim.com