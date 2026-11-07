권순우·박의성, 한국테니스선수권 남자 복식 우승

AI 핵심 요약beta
- 권순우-박의성 조가 7일 한국테니스선수권 남자 복식 우승을 차지했다.
- 김채리-한형주 조는 여자 복식 결승에서 승리해 정상에 올랐다.
- 정윤성-최서인 조는 혼합 복식 첫 출전에서 우승을 차지했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 권순우(충남체육회)-박의성(대구시청) 조가 하나증권 제81회 한국테니스선수권대회 남자 복식 정상에 올랐다. 무릎 부상으로 출전이 불투명했던 권순우는 와일드카드로 참가해 우승을 차지했다.
권순우-박의성 조는 7일 경북 김천스포츠타운 테니스장에서 열린 대회 남자 복식 결승에서 박승민(국군체육부대)-정연수(명지대) 조를 세트 점수 2-0(6-1 6-3)으로 제압했다.
두 선수 모두 한국선수권 남자 복식 우승은 이번이 처음이다. 권순우는 무릎 부상 여파로 이번 대회 남자 단식에 출전하지 않았다. 남자 복식은 엔트리 마감 직전 와일드카드를 받아 나섰다.
권순우는 2020년과 2025년 혼합 복식 우승에 이어 통산 세 번째 한국선수권 타이틀을 획득했다. 박의성은 2023년 혼합 복식 우승 이후 두 번째 정상에 올랐다.
여자 복식에서는 김채리(부천시청)-한형주(안동시청) 조가 정상에 등극했다. 김채리-한형주 조는 결승에서 강나현-하선민(이상 고양시청) 조를 세트 점수 2-1(4-6 6-2 10-5)로 꺾었다.
김채리는 2023년 혼합 복식에 이어 두 번째 한국선수권 우승을 차지했다. 한형주는 생애 처음으로 한국선수권 정상에 올랐다.
혼합 복식에서는 정윤성(안성시청)-최서인(성남시청) 조가 정연수(명지대)-이은지(세종시청) 조를 세트 점수 2-1(6-4 2-6 10-8)로 제압하고 우승했다.
초등학교 2학년 때부터 친구였던 정윤성과 최서인은 이번 대회에서 처음으로 혼합 복식 파트너를 이뤘다. 첫 출전에서 곧바로 우승까지 차지했다. 특히 올 시즌을 끝으로 은퇴하는 최서인은 마지막 한국선수권에서 트로피를 들어 올렸다.
혼합 복식 정상에 오른 정윤성은 대회 2관왕에도 도전한다. 남자 단식 결승에 진출한 정윤성은 8일 신산희(경산시청)와 우승을 다툰다. 여자 단식 결승에서는 이경서(충남도청)와 정의수(중앙여고)가 맞붙는다.
football1229@newspim.com