[프로농구] 화력 앞세운 DB, 삼성 84-76 제압…LG 짜릿한 역전승

AI 핵심 요약beta
- 원주 DB가 7일 서울 삼성을 84-76으로 꺾었다.
- 이선 알바노와 레이션 해먼즈가 합계 50점을 기록했다.
- 창원 LG는 7일 고양 소노를 86-85로 꺾고 홈 첫 승을 거뒀다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=원주 DB가 서울 삼성에게 시즌 두 번째 패배를 안겼다.
DB는 7일 원주 DB프로미아레나에서 열린 삼성과 2026~2027 KCC 프로농구 경기에서 84-76으로 이겼다.
이번 시즌 DB는 경기당 92.2점을 얻어 리그 최다 득점 1위에 자리하고 있다. 이날도 이선 알바노가 26점, 레이션 해먼즈가 24점 12리바운드로 팀 승리를 이끌었다.
반면 삼성은 크리스 맥컬러가 23점 10리바운드를 기록한 것 외에 저스틴 구탕(7점), 케렘 칸터(8점)가 한 자릿수 득점으로 공격에서 침묵해 이날 패했다.
이날 양 팀의 승부처는 4쿼터였다. DB는 4쿼터를 59-67로 뒤진 채 시작했다. DB는 3쿼터 종료 직전 득점을 올렸던 해먼즈의 3점슛으로 추격에 나섰지만, 삼성은 그때마다 추가 득점으로 점수차를 벌렸다. 하지만 DB는 정효근, 알바노, 해먼즈의 3연속 득점이 나오면서 70-71, 단 1점차로 따라붙었다.
DB는 4쿼터 중반 알바노의 활약으로 75-71 리드를 잡았다. 삼성도 구탕의 3점슛으로 1점 차 추격했지만, DB는 경기 후반 알바노와 해먼즈의 화력 덕분에 82-74로 점수 차를 벌렸다. 삼성도 한호빈의 2연속 자유투로 점수를 추가했지만, 경기를 뒤집기엔 역부족이었다.
한편 창원 LG는 이날 같은날 창원체육관에서 고양 소노를 86-85로 이겼다. 시즌 첫 홈 승리다.
이날 LG는 유기상이 18점, 아치 굿윈과 아셈 마레이가 각 17점씩, 양홍석이 16점을 넣어 고른 득점으로 힘 승리에 힘을 보탰다.
4쿼터 종료 5초를 남기로 소노 이정현이 3점슛을 넣어 85-84로 역전을 가져왔다. 하지만 LG 굿윈이 불과 1초를 남기고 단독 돌파 후 골밑 득점에 성공해 짜릿한 역전승을 가져왔다.
소노는 이날 자니 오브라이언트가 26점으로 출전 선수 가운데 최다 득점을 기록했지만, 막판 굿윈을 막지 못해 경기를 내줘 5연패 수렁에 빠지고 말았다.
willowdy@newspim.com