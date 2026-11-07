[LPGA] 황유민, 토토 저팬 클래식 3R 공동 3위…역전 우승 도전

AI 핵심 요약beta
- 황유민은 7일 LPGA 토토 저팬 클래식 3라운드에서 4타를 줄였다
- 황유민은 중간 합계 13언더파로 공동 3위까지 올라섰다
- 선두 이와이 아키에와 2타 차로 최종 라운드 역전 우승을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 황유민이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 토토 저팬 클래식 3라운드에서 4타를 줄이며 공동 3위까지 올라섰다. 선두와 격차는 2타에 불과해 최종 라운드에서 역전 우승을 노린다.
황유민은 7일 일본 이바라키현 다이헤이요 클럽 미노리 코스(파72)에서 열린 2026 LPGA 투어 토토 저팬 클래식(총상금 210만 달러) 3라운드에서 버디 6개와 보기 2개를 묶어 4언더파 68타를 기록했다.
중간 합계 13언더파 203타를 기록한 황유민은 하라 에리카(일본)와 함께 공동 3위에 올랐다. 단독 선두 이와이 아키에(일본·15언더파 201타)와는 2타 차다.
아르피차야 유볼(태국)은 이날 7타를 줄이며 중간 합계 14언더파 202타로 단독 2위에 올랐다. 디펜딩 챔피언 하타오카 나사(일본)는 이븐파에 그쳐 단독 선두에서 공동 5위로 순위가 하락했다.
공동 5위로 3라운드를 출발한 황유민은 정교한 아이언 샷을 앞세워 순위를 끌어올렸다. 그린 적중률 88.9%를 기록했지만, 퍼트 수가 32개에 달한 점은 아쉬웠다.
황유민은 1~4번 홀에서 연속 파를 기록한 뒤 5번 홀(파4)에서 첫 버디를 잡았다. 그러나 6번 홀(파4)에서 보기를 범하며 상승세를 이어가지 못했다. 8번 홀(파3)에서 버디를 추가해 전반을 1언더파로 마쳤다.
후반에는 타수를 본격적으로 줄였다. 10번 홀(파4)에서 버디를 잡으며 출발한 황유민은 12번 홀(파5)과 15번 홀(파4)에서도 버디를 추가하며 우승 경쟁에 뛰어들었다.
16번 홀(파3)에서 보기로 주춤했지만 17번 홀(파5)에서 곧바로 버디를 기록하며 만회했다. 황유민은 최종적으로 이날 4타를 줄이며 공동 3위로 3라운드를 마쳤다.
다른 한국 선수 중에서는 세계랭킹 6위 김효주가 가장 높은 순위에 올랐다. 김효주는 이날 3타를 줄여 중간 합계 9언더파 207타로 공동 15위를 유지했다.
일본 투어에서 활동하는 이민영은 중간 합계 8언더파 208타로 공동 19위에 자리했다. 강민지는 6언더파로 공동 31위를 기록했다.
고진영과 신지애, 주수빈은 나란히 4언더파 212타로 공동 42위에 랭크됐다. 이미향과 전인지는 3언더파 213타로 공동 50위에 그쳤다.
football1229@newspim.com