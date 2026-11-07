[KS4] 삼성-KT 4차전도 만원 관중...PS 50경기 연속 매진

AI 핵심 요약beta
- KBO는 7일 한국시리즈 4차전 입장권 2만3550장을 모두 판매했다.
- 포스트시즌은 50경기, 한국시리즈는 25경기 연속 매진을 기록했다.
- 삼성이 2승1패로 앞선 가운데 올해 포스트시즌 누적 관중은 27만6050명으로 늘었다.
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 절기상 겨울의 시작을 알리는 입동에도 가을야구 열기는 식지 않았다. KT와 삼성의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 4차전이 열린 대구 삼성라이온즈파크가 이틀 연속 만원 관중으로 가득 찼다.
한국야구위원회(KBO)는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 4차전 입장권 2만3550장이 모두 판매됐다고 밝혔다.
이로써 KBO리그 포스트시즌은 2023년 LG와 KT의 KS 1차전부터 50경기 연속 매진이라는 기록을 달성했다. KS만 놓고 보면 2022년 SSG와 키움의 1차전부터 25경기 연속 매진 행진이다. 올해 포스트시즌 13경기 누적 관중은 27만6050명으로 늘었다.
올해 가을야구는 시작부터 뜨거운 흥행 열기를 이어가고 있다. 두산과 LG의 와일드카드 결정전을 시작으로 LG와 KIA 타이거즈의 준플레이오프(준PO·5전3선승제) 3경기, KIA와 삼성의 플레이오프(PO·5전3선승제) 5경기가 모두 매진됐다.
수원 KT위즈파크에서 열린 KS 1·2차전에도 빈자리가 없었고, 대구에서 펼쳐진 3·4차전까지 연이어 매진되며 흥행 열기를 이어갔다.
이날 대구는 입동을 맞아 기온이 전날보다 떨어지는 등 초겨울 추위가 찾아왔다. 경기 시간대 기온이 10도 아래로 내려가고 찬바람까지 불었지만, 야구팬들의 발길은 끊이지 않았다.
KS 3차전까지 삼성이 2승 1패로 앞선 가운데 양 팀의 치열한 우승 경쟁이 관중들의 관심을 더욱 끌어올리고 있다. 정규시즌 3년 연속 1000만 관중을 돌파한 KBO리그의 흥행 열기가 가을야구에서도 계속되고 있다.
wcn05002@newspim.com