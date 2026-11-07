[KS4] '2타수 2안타' 장진혁, 삼성 장찬희 상대 선제 솔로 홈런 폭발

AI 핵심 요약beta
- 장진혁이 7일 한국시리즈 4차전에서 선제 솔로홈런을 쳤다.
- KT는 김민혁 부상으로 장진혁을 좌익수·2번타자로 선발 기용했다.
- 장진혁은 시속 144㎞ 직구를 받아쳐 비거리 115m 홈런을 기록했다.
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈의 외야수 장진혁이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 4차전에서 선제 1점 홈런을 터트리며 물 오른 타격감을 과시했다.
장진혁은 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 4차전 1회초 1사 상황에서 선제 솔로포를 쏘아 올렸다.
시리즈 전적 1승 2패로 몰린 KT 이강철 감독은 2~3차전에서 대타로 나서 2타수 2안타를 기록한 장진혁을 좌익수, 2번타자로 선발 배치했다.
1993년생 베테랑 외야수 장진혁은 올 시즌 70경기 출전해 타율 0.286, 16안타(3홈런) 10타점 19득점, OPS(출루율+장타율) 0.959를 기록했다. 주로 백업 및 대타 요원으로 활약해 준수한 성적을 남겼다.
이번 KS에서 3경기 출전했다. 지난 3일 1차전에서는 타석 소화 없이 7회초 대수비로 경기에 출전했다. 타순이 돌아왔을 때는 장성우가 대타로 지명돼 경기에 나서지 못했다. 대신 2~3차전에서는 한 타석씩 소화하며 모두 안타를 기록했다.
주전 좌익수로 나섰던 김민혁이 고관절 불편을 호소한 가운데 이 감독은 4차전에서 장진혁을 선발로 투입했다. 이 감독은 대타로 결과를 낸 장진혁을 좌익수, 2번타자로 배치하며 밥상을 차려주길 기대했다.
장진혁은 감독 기대를 넘어서는 활약으로 보답했다. 1회초 1사 주자 없는 상황에서 삼성 선발 '고졸 신인' 장찬희를 상대로 선제 솔로 홈런을 터트렸다. 시속 144km의 포심 패스트볼을 잡아 당겨 오른쪽 담장을 넘겼다. 비거리는 115m였다.
정규시즌 우승을 차지한 KT는 첫 경기를 8-7로 잡은 후, 2~3차전에서 각각 2-3, 1-5로 패하며 분위기를 내줬다. 강력했던 타선이 침체된 가운데 장진혁의 대포에 힘입어 흐름을 바꿀 수 있을지 주목된다.
football1229@newspim.com