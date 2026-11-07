[KS] '2연패' KT 이강철 감독 "안현민 살아나가 힐리어드에게 기회 연결해야"

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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 4차전 승부의 핵심으로 안현민의 출루와 선발투수 로건 앨런의 호투를 꼽았다.

KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 4차전을 치른다.

[서울=뉴스핌] KT의 핵심 외야수 안현민. [사진=KT 위즈] 2026.11.03 football1229@newspim.com

KT는 지난 3일 1차전에서 8-7로 승리했지만, 4일 2차전에서 2-3, 6일 3차전에서 1-5로 연달아 패했다. 1차전에서 8점을 뽑았던 타선은 이후 두 경기에서 3득점에 그치며 침묵했다.

이 감독은 이날 경기 전 "안현민이 어떻게든 출루해야 득점으로 연결될 수 있다"며 "장진혁과 안현민이 잘 살아 나가 중심 타선에 기회를 연결해 주길 바란다"고 밝혔다.

KT는 이날 최원준(지명타자)-장진혁(좌익수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 선발 라인업을 구성했다. 선발투수는 로건이다.

이 감독은 "이게 우리가 정규시즌 때 했던 라인업"이라며 타선의 연결을 강조했다. 3번타자 안현민에게 기대를 걸었다. 이 감독은 "안현민은 장타력도 있지만 볼넷을 얻어낼 수 있는 타자"라며 "시즌 때처럼 출루가 돼야 한다"고 설명했다.

안현민은 전날 3차전에서 수비 도중 착지 과정에서 오른쪽 발목에 통증을 느꼈지만 이날 정상 출전한다. 이 감독은 "안현민은 타격하는 데 전혀 이상이 없다"며 몸 상태에 큰 문제가 없다고 밝혔다.

안현민은 올 시즌 94경기 출전해 타율 0.298, 97안타(14홈런) 63타점 56득점, 사사구 88개, OPS 0.947을 기록하며 정규시즌 우승에 힘을 보탰다.

하지만 KS에서는 1차전 홈런을 터트린 이후 타격감이 식었다. 안현민은 KS 3경기 타율 0.154, 2안타(1홈런) 2득점 2타점 2볼넷에 그치고 있다.

[서울=뉴스핌] KT 샘 힐리어드가 3일 수원KT위즈파크에서 열린 삼성과 2026 한국시리즈 1차점에서 2루타를 친 후 포효하고 있다. [사진=KT 위즈] 2026.11.04 willowdy@newspim.com

안현민 뒤에는 외국인 타자 샘 힐리어드가 배치돼 있다. 힐리어드는 정규시즌 142경기 타율 0.304, 171안타(44홈런) 139타점 116득점, OPS(출루율+장타율) 0.967을 기록하며 KT의 정규시즌 우승을 이끌었다. KIA 김도영(45홈런)에 이어 홈런 2위에 오르기도 했다.

힐리어드는 KS 3경기에서도 타율 0.583, 7안타 3타점 3득점을 기록하고 있다. 하지만 힐리어드 앞에 주자가 좀처럼 모이지 않아 2~3차전에서 멀티히트(한 경기 2안타 이상)을 기록하고도 1타점에 그쳤다. 안현민이 2~3차전에서 10타수 1안타에 그친 게 아쉬웠다. 사사구도 얻지 못했다.

2번타자로 나서는 장진혁도 공격의 연결고리로 기대를 모은다. 장진혁은 이번 KS 2·3차전에서 대타로 출전해 모두 안타를 기록했다. 2타수 2안타로 좋은 타격감을 보여주면서 이날 선발 출전 기회를 얻었다.

이 감독은 "장진혁의 타격 타이밍과 감이 좋아 선발로 투입했다"며 "장진혁과 안현민이 출루해 힐리어드에게 기회를 연결하는 것이 중요하다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] KT 외야수 장진혁. [사진=KT 위즈] 2026.11.07 football1229@newspim.com

마운드에서는 로건의 역할이 중요하다. 로건은 올 시즌 정규리그 17경기에서 92.2이닝을 던지며 7승 5패, 평균자책점 3.59를 기록했다. 삼성과의 2경기에서는 승리 없이 1패, 평균자책점 4.63을 남겼다.

이번 KS 1차전에서는 구원 등판했지만 0.1이닝 2피안타 2실점으로 부진했다. 이후 다시 선발 로테이션으로 돌아와 이날 4차전 마운드에 오른다.

이 감독은 "로건은 6이닝 3점 정도로 막아줄 수 있는 투수인데 시즌 후반에는 경기마다 편차가 컸다"며 "오늘은 컨디션이 좋은 날이길 바란다. 최소 실점으로 막아줬으면 좋겠다"고 기대했다.

KT는 1차전에서 8점 차 리드를 지키지 못하고 1점 차로 승리했고, 2차전에서는 선발 고영표의 7이닝 1실점 호투에도 연장 12회 접전 끝에 패했다. 3차전에서는 소형준이 초반 제구 난조로 4실점하며 경기를 내줬다.

[서울=뉴스핌] KT의 좌완 외국인 선발 투수 로건 앨런. [사진=KT 위즈]

이 감독은 "상대 선발을 얼마나 빨리 끌어내리느냐, 우리 선발 로건이 얼마나 버텨주느냐가 관건"이라며 "오늘 2승 2패로 균형을 맞춘다면 시리즈는 완전히 새롭게 시작할 수 있다. 오늘 경기가 정말 중요하다"며 필승 의지를 드러냈다.

KT는 KS 1차전 승리 이후 2연패로 수세에 몰렸다. 안현민의 출루와 로건의 호투를 앞세워 시리즈 균형을 이룰 수 있을지 주목된다.

football1229@newspim.com