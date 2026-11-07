HD현대중공업, 외국인 근로자 정착 지원 문화행사…'난타' 관람

AI 핵심 요약beta
- HD현대중공업은 5일과 7일 외국인 근로자와 가족을 초청해 난타 관람 행사를 진행했다
- 내·외국인 근로자와 지역기관 관계자 등 1800여 명이 공연을 함께 관람했다
- 울산 동구와 교통·환경·건강 등 외국인 근로자 적응 교육도 진행하고 있다
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정착 지원 프로그램 운영과 효과
[울산=뉴스핌] 남경문 기자 = HD현대중공업이 외국인 근로자의 지역사회 정착과 교류 확대를 위해 문화행사를 마련했다.
HD현대중공업은 지난 5일과 7일 울산 동구 HD아트센터에서 내·외국인 근로자와 가족, 지역 기관 관계자 등 1800여 명을 초청해 넌버벌 퍼포먼스 '난타' 관람 행사를 진행했다고 밝혔다.
울산 동구와 HD현대중공업은 최근 외국인 근로자를 대상으로 교통·환경·건강 등 지역 생활 정보를 안내하는 적응 교육도 진행하고 있다.
첫날 행사에는 울산에 정착했거나 정착을 준비 중인 외국인 가족 500명, 지방자치단체와 외국인 지원기관 관계자 170명, 사회통합프로그램 수강생 240명 등 900여 명이 참석했다.
7일에는 HD현대중공업 각 사업부 팀·반장과 외국인 근로자, 가족 등 900여 명이 공연장을 찾았다. 참석자들은 직장 동료의 가족을 만나 인사를 나누고 공연을 함께 관람했다.
'난타'는 대사 없이 리듬과 몸짓으로 이야기를 전달하는 공연이다. 언어가 다른 참가자들도 공연을 매개로 함께 즐길 수 있도록 구성했다. 행사장에는 포토존과 드로잉월, 행운볼 뽑기 등 부대 프로그램도 마련됐다.
HD현대중공업은 외국인 근로자의 정착을 지원하기 위해 전세자금 대출, 한국어 역량 향상 인센티브, 동호회 참여 지원 등의 제도를 운영하고 있다.
news2349@newspim.com