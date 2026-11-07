[KS4] '주축 6명 줄부상' KT, 4차전 부상 투혼…이강철 감독 "몸이 되면 다 나가야"

AI 핵심 요약beta
- KT 이강철 감독은 7일 부상 선수들을 총동원해 삼성과 KS 4차전에 나섰다
- 주축 야수들의 부상 여파로 KT는 삼성에 시리즈 전적 1승 2패로 밀렸다
- 최원준·허경민·안현민은 복귀했지만 김민혁은 고관절 불편으로 선발에서 빠졌다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈가 한국시리즈(KS·7전 4선승제)에서 주축 야수들의 잇따른 부상으로 어려움을 겪고 있다. 김현수와 김상수, 최원준, 허경민, 안현민에 이어 김민혁까지 몸 상태가 좋지 않은 가운데 KT 이강철 감독은 출전이 가능한 선수들을 총동원해 반격에 나선다.
KT는 7일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 SOL KBO리그 포스트시즌 KS 4차전에서 삼성 라이온즈를 상대한다. 1차전에서 8-7로 승리했지만, 2차전에서 2-3, 3차전에서 1-5로 연달아 패하며 시리즈 전적 1승 2패로 밀렸다.
KT는 KS 1차전부터 부상자가 발생했다. 김현수가 수비 도중 왼쪽 엄지손가락 통증으로 교체됐고, 김상수는 자신의 파울 타구에 발꿈치를 맞아 2차전에 결장했다.
2차전에서는 최원준이 외야 수비 도중 펜스와 충돌해 왼쪽 엄지손가락을 다쳤다. 허경민도 왼쪽 가슴 부위에 담 증세가 발생하면서 두 선수 모두 3차전 선발 명단에서 제외됐다.
여기에 3차전에서는 안현민이 수비 도중 착지 과정에서 오른쪽 발목에 통증을 느꼈다. 김민혁 역시 고관절 부위에 불편함을 호소하면서 4차전 선발 명단에서 빠졌다.
주축 선수들의 잇따른 부상은 타선에도 영향을 미쳤다. 정규시즌 팀 타율 1위에 올랐던 KT는 1차전에서 8점을 뽑았지만 2차전에서 2점, 3차전에서는 1점을 올리는 데 그쳤다.
이 감독은 경기 전 부상 선수들의 출전 여부에 대해 "좋고 안 좋고를 떠나서 몸이 되면 다 나가야 한다"고 말했다.
다행히 4차전에서는 일부 선수들이 선발로 복귀했다. KT는 이날 최원준(지명타자)-장진혁(좌익수)-안현민(우익수)-샘 힐리어드(중견수)-김현수(1루수)-김상수(2루수)-허경민(3루수)-한승택(포수)-장준원(유격수) 순으로 타선을 구성했다. 선발투수는 로건 앨런이다.
최원준은 손가락 통증이 남아 있지만 수비 부담을 줄이기 위해 지명, 1번타자로 출전한다. 허경민도 담 증세가 호전되면서 3루수, 7번타자 3루수로 복귀했다. 이 감독은 "최원준과 허경민은 컨디션을 떠나 몸이 괜찮아져서 출전한다"고 설명했다.
전날 발목 통증을 호소했던 안현민도 우익수, 3번타자로 정상 출전한다. 이 감독은 "타격하는 데는 전혀 이상이 없다"고 밝혔다.
반면 김민혁은 고관절 부위에 불편함을 느껴 선발 명단에서 제외됐다. 이 감독은 "김민혁은 고관절 쪽이 타이트한 상태다. 대타 출전은 가능하다"고 말했다.
김민혁 대신 2번 타순에 배치된 장진혁은 이번 KS 2·3차전에서 대타로 출전해 모두 안타를 기록했다. 이 감독은 "장진혁의 타격 타이밍과 감이 좋아 선발로 투입했다"고 설명했다.
football1229@newspim.com