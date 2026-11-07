경남교육청, 제4회 어린이 교통안전 도전 골든벨 성황…200명 참여

AI 핵심 요약beta
- 경남도교육청은 7일 창원중앙중학교에서 어린이 교통안전 골든벨을 개최했다.
- 초등학교 4~6학년 학생 200여 명이 교통안전 관련 문제를 풀었다.
- 안전체험차량과 횡단보도 보행 등 체험 프로그램도 진행했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
안전 체험 자율 안전 의식 고취
[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = "멈추고, 살피고, 건너요!"
경남도교육청은 7일 창원중앙중학교에서 초등학교 4~6학년 학생 200여 명이 참가한 가운데 제4회 경남 어린이 교통안전 도전 골든벨을 개최했다고 밝혔다.
참가 학생들은 보행자 안전수칙과 자전거·개인형 이동장치 이용법, 교통신호와 표지판, 생활 속 교통안전 등을 주제로 한 문제를 풀었다.
퀴즈는 OX와 객관식, 주관식 방식으로 출제됐다. 학생들은 일상에서 접하는 교통안전 상황을 문제로 풀며 관련 지식을 확인했다.
학생안전체험원의 찾아가는 안전체험차량을 활용한 교육도 진행됐다. 경남녹색어머니연합회는 횡단보도 안전 보행과 교통표지판 만들기, 교통안전수칙 준수 서약 등의 프로그램을 운영했다.
행사장에서는 사회관계망서비스(SNS) 사진 인증 행사도 마련됐다. 참가자들은 촬영 공간에서 찍은 사진을 해시태그와 함께 게시하며 어린이 통학 안전수칙을 알렸다.
양미 안전총괄과장은 "어린이들이 교통안전을 직접 배우고 체험하면서 스스로 안전을 지키는 힘을 기르는 것이 중요하다"고 말했다.
news2349@newspim.com