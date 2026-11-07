[헐크의 일기] 2026년 한국시리즈를 바라보며

AI 핵심 요약beta
- 이만수 전 감독은 2026년 한국시리즈에서 성숙한 응원 문화를 확인했다.
- 1980년대 야구장은 패배를 용납하지 않는 무법과 갈등의 공간이었다.
- 이만수는 실패를 포용하는 스포츠와 공동체로 함께 진화해야 한다고 강조했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=한국 프로야구가 출범하던 시절인 1982년 그 때는 그야말로 야구장이 무법천지였다. 일단 경기만 시작 되면 관중석에서 술병이 날아들고, 응원하던 팀이 졌다고 선수단 버스가 불타던 1980년대 야구장은 패자를 짓밟던 우리 사회의 일그러진 자화상이었다.
출범 후 40여 년이 흐른 지금, 패배 속에서도 끝까지 목청껏 응원가를 부르고 불빛을 밝히는 성숙한 축제의 장으로 진화한 야구장의 모습을 보며 평생 야구 한길로 달려온 야구인으로서 얼마나 행복한지 모른다. 솔직한 심정으로 내 깊은 마음 한곳에 질투 아닌 질투가 피어 오르기도 한다.
평생 한길로 달려왔기 때문에 단 한 번이라도 이번 한국 시리즈처럼 이렇게 멋진 환경에서 야구해 보았더라면 하는 아쉬움이 진하게 남는다. 우리 시대는 상상할 수 없던 갈등과 무한 경쟁으로 신음하던 시절이라 관중 1000만 시대는 솔직히 꿈도 꿀 수 없었다. 그 때만 해도 우리나라 프로야구의 인프라는 그야말로 열악한 편이었다.
이번 한국시리즈 경기에서 평소에 잘 하던 선수들이 큰 경기에서 너무 긴장한 탓에 어이 없는 플레이로 인해 다 이긴 경기를 넘겨주는 게임을 보았다. 나의 현역 시절만 해도 단 한 번의 실수도 용납하지 않는 가혹한 능력주의에서 실패는 절대 용납되지 않았다. 중요한 경기에서 꼭 쳐야 하는 상황에서 삼진을 당하거나 병살타를 친 선수에게 쏟아지던 야유와 욕설들은 정말 견딜 수 없는 엄청난 스트레스였다. 그 당시 우리 사회는 작은 실패도 용납하지 않았던 시대였다.
이번 2026 신한 SOL KBO 한국시리즈 2차전 KT와 삼성의 12회 연장 혈투 속에서 아이부터 어른까지 스마트폰 불빛을 켜고 콘서트처럼 축제를 즐기는 모습이 무척이나 감동적이었다. 승패를 뛰어 넘어 성숙한 공동체 의식을 보여준 야구장의 풍경은, 지금 무한 경쟁과 불신으로 신음하는 우리나라 사회가 도달해야 할 미래상이다. 우리나라의 응원 문화는 세계 어느 나라에도 없는 진풍경이 아닐 수 없다.
아직도 실패와 패배를 낙오로 규정하는 사회에서 어린 선수들이 새로운 도전을 두려워하고, 실수를 감추기 위해 엉뚱한 행동을 할 때가 얼마나 많은지 모른다. 실수를 비난으로 짓밟는 대신 격려로 품어주고 감싸 안은 지도자의 따뜻한 포용처럼, 그라운드와 경기장 역시 '실패해도 괜찮다는 심리적 안정감'을 주어야 한다.
또한 어린 선수들이 자신의 잘못을 정직하게 인정하는 용기와 이를 따뜻하게 품어주는 지도자의 너그러운 마음이 있을 때 그 선수들은 더욱 성숙하게 발전하게 된다. 그러는 과정 속에서 선수들이 다시 일어설 수 있는 회복탄력성을 얻게 되고 또 다시 그들이 후배들에게 서로를 신뢰하며 연대하는 협력과 공존의 가치를 전수하며 서로 성장해 나가는 것이다.
나의 현역 시절만 해도 매경기가 죽기 살기로 상대를 꺾어야 하는 전쟁과도 같은 싸움이었고 언제나 결과에 집착해 서로를 적대시하던 시절이었다. 이제 우리도 많이 변하고 있다. 구시대적인 사고를 갖고 이 세상을 살아가는 것이 아니라 동료 의식을 가지며 함께 생존하며 성장하며 더불어 살아가는 시대로 변했다.
이제 야구장 담장을 넘어 우리나라 스포츠도 위대한 진화에 우리 모두 함께 손을 잡고 달려가야 한다.
한국시리즈 남은 경기도 끝까지 최선을 다해 정정당당하게 멋진 승부를 펼쳐 모든 사람들에게 감동과 즐거움을 주리라 기대하며 응원을 보낸다.
<이만수 전 SK 감독, 헐크재단 이사장>
iaspire@newspim.com