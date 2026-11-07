카스트로프, 교체 출전 거친 반칙으로 경고…글라트바흐 수적열세 속 1-3 패

AI 핵심 요약beta
- 묀헨글라트바흐는 7일 함부르크에 1-3으로 패했다
- 묀헨글라트바흐는 1승 1무 7패로 최하위 탈출에 실패했다
- 어깨 부상에서 복귀한 카스트로프는 후반 교체됐지만 활약이 없었다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=독일 프로축구 분데스리가 묀헨글라트바흐 옌스 카스트로프가 어깨 부상 후 경기 후반 교체 출전했지만, 수적 열세 속 승부를 뒤집을 수 있는 활약을 보여주지 못했다.
묀헨글라트바흐는 7일(한국시간) 독일 함부르크의 폴크스파르크슈타디온에서 열린 함부르크와 2026-2027 독일 분데스리가 9라운드 경기에서 1-3으로 패했다.
개막 7연패 이후 2경기 연속 무패(1승 1무)로 살아나는 듯했던 묀헨글라트바흐는 함부르크에 덜미를 잡히며 1승 1무 7패(승점 4)에 그쳤다. '꼴찌 탈출'에도 실패했다. 1경기를 덜치른 17위 샬케(승점 6)와 승점 2차다.
이번 시즌 개막을 앞두고 어깨를 다친 뒤 결장을 이어오다 직전 8라운드에서 교체 출전으로 복귀전을 치른 카스트로프는 이날도 벤치 멤버에 이름을 올렸다.
이날 전반 11분 만에 선제골을 내준 묀헨글라트바흐는 전반 44분 동점골을 터트리며 분전했다.
하지만 묀헨글라트바흐는 후반 4분 만에 수비수 이타쿠라 고가 경고 누적으로 퇴장당하며 수적 열세에 빠졌다. 결국 후반 14분과 후반 25분 잇달아 실점하며 1-3으로 몰렸다.
한편 벤치에서 대기하던 카스트로프는 후반 36분 교체로 투입됐지만 별다른 활약을 보여주지 못했다. 게다가 후반 추가시간 거친 반칙으로 경고까지 받았다.
willowdy@newspim.com