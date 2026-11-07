[KS4] '고졸신인' 장찬희 KS 3차전 '깜짝' 선발, 19년 만에 기록 깰까

AI 핵심 요약beta
- 삼성은 6일 장찬희를 한국시리즈 4차전 선발로 예고했다.
- 장찬희는 19년 만에 한국시리즈 선발에 나서는 고졸 신인이다.
- 승리하면 2007년 김광현 이후 신인 선발승 기록을 세운다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=2승 1패로 앞선 삼성이 한국시리즈(KS·7전4선승제) 4차전 선발로 고졸 신인 장찬희를 예고했다. 19년 만에 고졸신인이 KS 선발 마운드에 오른다.
삼성 박진만 감독은 지난 6일 대구에서 열린 KT와 KS 3차전에서 5-1 승리 후 4차전 선발 투수로 장찬희를 예고했다.
앞서 1차전에서 최원태를 선발로 내세웠지만, 당시 최원태는 2이닝 5실점으로 부진한 모습을 보여줘 선발에서 탈락했다. 결국 이번 포스트시즌(PS)에서 불펜으로 전환한 원태인이 다시 선발로 복귀한데 이어 4차전에서 고졸 신인을 선발로 내세우게 됐다.
박 감독은 "1차전 불펜에서 던지는 모습을 보니 나이는 어려도 씩씩하게 잘 던지더라. 시즌 중에도 선발로 던진 경험이 있어 결정했다"며 "장찬희가 길게 던져주면 좋겠지만 그렇지 않더라도 오늘 불펜 소모가 적었기 때문에 총동원할 수 있다. 선발이 일찍 내려가면 배찬승을 투입할 생각"이라고 설명했다.
장찬희는 지난해 신인 드래프트 3라운드 전체 29순위로 삼성의 지명을 받았다. 올 시즌 선발, 불펜 보직을 가리지 않고 다양한 보직을 소화한 장찬희는 41경기 4승 5패, 3홀드, 평균자책점 4.50을 기록했다.
신인 투수가 선발 등판하는 것은 역대 KS를 훑어도 보기 드물다. 역대 한국시리즈에서 신인 투수가 선발로 나서는 것은 이번이 25번째다. 대부분 1980~1990년대에 집중됐다.
2000년 이후 장찬희 이전까지는 오주원(2004년 2차례·당시 현대), 류현진(2006년 2차례·한화), 김광현(2007년·당시 SK), 임태훈(2007년·당시 두산)까지 4명 뿐이다.
가장 최근 사례는 SK(현 SSG)와 두산이 맞붙었던 2007년 KS다. 당시 SK 김광현이 4차전(10월 26일)에 선발 등판했고, 두산 임태훈은 6차전(10월 29일) 선발투수로 나섰다. 장찬희는 임태훈 이후 19년 만에 신인이으로 KS 선발 마운드에 오르게 된다.
아쉽게 최연소 선발 등판 기록 경신은 하루 차이로 불발됐다. 2007년 10월 5일 태어난 장찬희는 7일 기준 19세 1개월 2일이다. 역대 최연소 KS 선발 등판 기록은 2007년 임태훈이 세운 19세 1개월 1일로, 장찬희는 단 하루 차이로 기록을 놓쳤다.
다만 승리투수가 된다면 또 다른 기록을 세울 기회가 있다. 장찬희가 4차전에서 승리를 챙길 경우 2007년 김광현 이후 19년 만에 KS에서 선발승을 거두는 신인 투수가 된다. 최연소 KS 선발승 기록을 경신할 수 있다.
장찬희는 고교 시절에도 큰 경기에서 강한 면모를 보여줬다. 경남고 3학년이던 2025년 봉황대기 전국고교야구대회 결승전에서 8회 2사까지 노히트 노런 행진을 펼쳤다. 최종 성적은 8.2이닝 1피안타 1사사구 12탈삼진 무실점이었다. 이 같은 활약으로 대회 MVP에 선정되기도 했다.
자신이 태어나던 해의 기록을 경신하게 된 장찬희가 KS 마운드에서도 떨지 않고 씩씩하게 자기만의 투구를 보여줄지 기대를 모은다.
willowdy@newspim.com