[KS3] 초겨울 추위도 못 막은 가을야구 열기...삼성-KT 3차전도 완판

AI 핵심 요약beta
- KBO는 6일 KS 3차전 입장권 2만3550장이 매진됐다고 밝혔다
- 올해 포스트시즌 12경기 누적 관중은 25만2500명으로 늘었다
- KBO 포스트시즌은 49경기, KS는 24경기 연속 매진을 이어갔다
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[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 초겨울 추위도 가을야구의 뜨거운 열기를 막지 못했다. KT와 삼성의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 3차전이 열린 대구 삼성라이온즈파크가 만원 관중으로 가득 찼다.
한국야구위원회(KBO)는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS 3차전 입장권 2만3550장이 모두 판매됐다고 밝혔다.
이로써 KBO리그 포스트시즌은 2023년 LG와 KT의 KS 1차전부터 49경기 연속 매진 행진을 이어갔다. KS만 놓고 보면 2022년 SSG와 키움의 1차전부터 24경기 연속 매진이다.
올해 포스트시즌 역시 흥행 열기가 뜨겁다. 두산 베어스와 LG의 와일드카드 결정전부터 LG와 KIA 타이거즈의 준플레이오프 3경기, KIA와 삼성의 플레이오프(PO·5전3선승제) 5경기가 모두 매진됐다.
수원 KT위즈파크에서 열린 KS 1·2차전에도 빈자리가 없었고, 대구로 무대를 옮긴 3차전까지 매진되면서 올해 포스트시즌 12경기 누적 관중은 25만2500명으로 늘었다.
이날 대구는 밤 기온이 3도까지 떨어지는 등 초겨울 추위가 찾아왔다. 바람까지 불어 체감 온도는 더욱 낮았지만, 경기 시작 전부터 삼성라이온즈파크 주변에는 수많은 야구팬이 몰렸다.
이번 KS는 수원에서 열린 1·2차전에서 KT와 삼성이 1승씩 나눠 가지며 팽팽하게 맞서고 있다. 양 팀은 대구에서 3~5차전을 치르며 우승을 향한 승부를 이어간다.
지난해에 이어 올해도 정규시즌 1200만 관중을 돌파한 KBO리그의 흥행 열기가 한국시리즈에서도 계속되고 있다.
wcn05002@newspim.com