피겨 이해인, 시즌 첫 그랑프리 쇼트 67.49점으로 6위…7일 프리서 메달 도전

AI 핵심 요약beta
- 이해인은 6일 중국 선전 그랑프리 쇼트에서 6위를 기록했다
- 트리플 악셀과 러츠에서 실수하며 총점 67.49점을 받았다
- 이해인은 7일 프리스케이팅에서 순위 상승과 메달을 노린다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 한국 피겨스케이팅 여자 싱글 이해인(고려대)이 올 시즌 처음 출전한 국제빙상경기연맹(ISU) 시니어 그랑프리 쇼트프로그램에서 6위를 기록했다.
이해인은 6일 중국 선전 유니버시아드 센터에서 열린 2026-2027 ISU 피겨 시니어 그랑프리 3차 대회 '컵 오브 차이나' 여자 싱글 쇼트프로그램에서 기술점수(TES) 34.86점과 예술점수(PCS) 32.63점을 합쳐 총점 67.49점으로 연기를 마쳤다.
이해인의 ISU 공인 최고점인 76.90점에 9.41점 못 미치는 점수다. 이해인은 출전 선수 12명 가운데 6위를 기록했다.
1위는 76.08점을 받은 지바 모네(일본)가 차지했다. 이해인과 지바의 점수 차는 8.59점이다.
이해인은 이날 첫 점프 과제로 고난도 트리플 악셀(공중 3회전 반)을 시도했다. 그러나 회전수가 약 90도 부족한 쿼터 랜딩 판정을 받으며 수행점수(GOE)에서 1.14점이 감점됐다.
이어진 트리플 러츠-트리플 토루프 콤비네이션 점프에서도 실수가 발생했다. 첫 점프인 트리플 러츠를 싱글로 처리하면서 해당 점프가 불필요한 요소로 판정됐다.
이해인은 이어진 트리플 토루프 점프에서 기본점 4.20점을 받았지만 GOE에서 2.10점이 깎이며 2.10점만 획득했다.
다만 이후 연기에서는 안정을 되찾았다. 플라잉 카멜 스핀을 최고 난도인 레벨4로 처리했고, 가산점 구간에서 시도한 트리플 플립에서는 GOE 1.29점을 추가로 얻었다.
이후 싯스핀과 체인지 풋 콤비네이션 스핀을 모두 레벨4로 마무리했다. 스텝 시퀀스에서는 레벨3을 받으며 연기를 마쳤다.
이해인은 7일 열리는 프리스케이팅에서 순위 상승과 메달권 진입을 노린다.
football1229@newspim.com