구연우, 누그로호에 역전승...인천오픈 테니스 4강 진출

AI 핵심 요약beta
- 구연우가 6일 인천오픈 8강에서 누그로호를 꺾었다
- 첫 세트를 내준 구연우는 공격적인 리턴으로 역전승했다
- 구연우는 7일 사이토 사라와 결승 진출을 다툰다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 구연우(세계랭킹 181위·CJ제일제당)가 국제테니스연맹(ITF) W100 인천오픈에서 역전승을 거두며 4강에 진출했다.
구연우는 6일 인천 열우물테니스경기장에서 열린 대회 여자 단식 8강전에서 프리스카 마델린 누그로호(486위·인도네시아)를 2-1(3-6 6-4 6-1)로 제압했다.
출발은 좋지 않았다. 첫 세트를 3-6으로 내준 구연우는 2세트에서도 게임 스코어 0-3으로 끌려가며 패배 위기에 몰렸다.
그러나 공격적인 리턴을 앞세워 분위기를 바꿨다. 2세트를 6-4로 뒤집으며 승부를 원점으로 돌렸고, 마지막 3세트를 6-1로 압도하며 역전승을 완성했다.
구연우는 경기 후 "제 장점을 끝까지 버리지 않고 하나하나 다시 잡아보자고 마음을 다잡았다"라며 "조금 더 공격적으로 하되 무리하기보다는 찬스가 왔을 때 과감하게 시도했다"라고 밝혔다.
이어 "내일 경기도 더 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 열심히 할 테니 많이 응원해 주시면 감사하겠다"라고 덧붙였다.
구연우는 7일 세계랭킹 247위 사이토 사라(일본)를 상대로 결승 진출에 도전한다.
wcn05002@newspim.com