최우식 측, 승무원 갑질 의혹에 "허위 사실"…법적 대응 예고

AI 핵심 요약beta
- 최우식 측은 6일 온라인 갑질 의혹을 허위 사실이라며 부인했다
- 소속사는 허위 게시물과 유포 경로를 모니터링하며 자료를 수집했다
- 허위 사실 유포와 악의적 비방에 법적 조치를 취할 예정이라고 밝혔다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 최우식 측이 온라인상에서 확산한 갑질 의혹을 부인하고 허위 사실 유포에 대한 법적 대응을 예고했다.
최우식의 소속사 페이블 컴퍼니는 6일 공식 SNS를 통해 "최근 스레드를 중심으로 최우식 배우와 관련한 허위 사실이 유포되고 있는 점에 대해 말씀드린다"며 공식 입장을 발표했다.
소속사는 "사실이 아닌 내용을 무분별하게 게시하거나 악의적으로 왜곡·확대해 루머를 생성하고 확산하는 행위는 배우의 명예와 권리를 심각하게 침해하는 명백한 불법 행위"라고 강조했다.
이어 "당사는 해당 게시물과 유포 경로를 지속적으로 모니터링하고 있으며 관련 자료를 수집하고 있다"며 "허위 사실을 작성·유포하거나 이를 재생산 및 확산하는 행위에 대해서는 법적 조치를 취할 예정"이라고 밝혔다.
또한 "최우식 배우뿐만 아니라 당사 소속 배우들을 대상으로 한 허위 사실 유포, 악의적인 비방 및 명예훼손 행위에 대해서도 동일한 원칙으로 대응할 예정"이라고 덧붙였다.
앞서 최근 스레드에는 자신을 승무원이라고 소개한 한 누리꾼이 최우식의 갑질을 주장하는 글을 올렸다.
해당 누리꾼은 최우식에게 메뉴 주문을 받기 위해 말을 걸자, 최우식이 옆에 있던 매니저에게 "야 뭐해 나한테 말 걸잖아"라며 짜증을 냈다고 주장했다.
이 글은 온라인상에서 빠르게 확산하며 논란이 됐다. 이에 소속사는 해당 주장을 허위 사실로 규정하고 게시물 작성 및 유포 행위에 대한 법적 대응 방침을 밝힌 상태다.
moonddo00@newspim.com