김진, 의성마늘장사씨름대회 백두장사 등극…통산 12번째 타이틀

AI 핵심 요약beta
- 김진이 6일 의성마늘장사씨름대회에서 3년 만에 백두장사에 올랐다
- 김진은 결승에서 김동현을 3-0으로 꺾고 통산 10번째 백두장사를 차지했다
- MG새마을금고씨름단은 단체전 결승에서 양평군청을 4-0으로 제압했다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 김진(증평군청)이 2026 의성마늘장사씨름대회에서 3년 만에 백두장사 타이틀을 되찾았다. 개인 통산 10번째 백두장사에 오르며 천하장사 2회를 포함해 통산 장사 타이틀을 12개로 늘렸다.
김진은 6일 경북 의성군 의성종합체육관에서 열린 위더스제약 2026 민속씨름 의성마늘장사씨름대회 백두급(140㎏ 이하) 장사 결정전(5판 3승제)에서 김동현(용인특례시청)을 3-0으로 완파했다.
2023년 추석대회 이후 3년 만에 백두급 정상에 오른 김진은 통산 10번째 백두장사 타이틀을 획득했다.
김진은 첫판부터 주도권을 잡았다. 밀어치기로 김동현을 쓰러뜨리며 기선을 제압했고, 둘째 판에서도 같은 기술로 승리하며 2-0으로 앞서갔다.
셋째 판에서는 자신의 주특기인 들배지기를 성공시키며 승부를 마무리했다. 김진은 상대에게 단 한 판도 내주지 않고 우승을 확정했다.
백두급 공동 3위는 김병호(울주군청)와 최인호(창원특례시청)가 차지했다.
남자부 단체전에서는 MG새마을금고씨름단이 창단 첫 우승을 달성했다.
박상규 감독이 이끄는 MG새마을금고씨름단은 단체전 결승(7전 4승제)에서 양평군청을 4-0으로 제압하며 정상에 올랐다.
양평군청은 준우승을 차지했고, 영월군청과 기장갈매기씨름단이 공동 3위에 올랐다.
football1229@newspim.com