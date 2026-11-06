[프로농구] 출범 30주년 기념 다큐 '백코트' 시사회 개최…팬 대표 30명 모집

AI 핵심 요약beta
- KBL이 6일 프로농구 30주년 다큐 시사회를 연다고 밝혔다
- 시사회는 24일 CGV용산아이파크몰에서 열릴 예정이다
- 다큐는 30년 주요 순간과 선수·지도자 이야기를 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=한국프로농구의 역사를 담은 30주년 다큐멘터리 시사회가 열린다.
KBL은 "오는 24일 CGV용산아이파크몰에서 프로농구 출범 30주년 기념 다큐멘터리 '백코트 : 30년의 시간 속으로' 시사회를 개최한다"고 6일 밝혔다.
이번 시사회는 1997년 프로농구 출범 이후 30년간의 발자취를 돌아보고, 리그 발전에 기여한 원로 및 관계자들에게 감사의 뜻을 전하기 위해 마련됐다.
이날 행사에는 원로 농구인을 비롯해 현역 감독 및 대표 선수, 구단 관계자, 스폰서, 언론·방송 관계자 등이 참석하며, 팬 대표 30명도 초청할 예정이다.
이날 상영하는 다큐멘터리는 약 100분 분량으로, 프로농구 30년간의 주요 순간과 명장면, 선수 및 지도자들의 이야기를 담았다.
상영 후에는 다큐멘터리 출연진과 함께하는 특별대담과 30주년 기념 세리머니, 리셉션 등이 진행된다.
한편, 팬 대표 30명은 KBL 공식 SNS를 통해 모집한다. 특별한 사연을 남긴 신청자 중 추첨을 통해 선정하며, 자세한 신청 방법은 KBL 공식 인스타그램을 통해 안내할 예정이다.
willowdy@newspim.com