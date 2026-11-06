[KS3] '소형준 단짝' KT 포수 조대현, 한승택 대신 선발 마스크 중책

AI 핵심 요약beta
- KT 이강철 감독은 6일 한국시리즈 3차전 포수로 조대현을 선택했다
- 소형준과 조대현은 정규시즌 88.1이닝을 함께하며 평균자책점 2.65를 기록했다
- KT는 소형준의 긴 이닝과 익숙한 배터리 조합으로 불펜 부담 완화를 노린다
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[서울=뉴스핌] 한지용 기자 = 프로야구 KT 위즈 이강철 감독이 한국시리즈(KS·7전 4선승제) 3차전 선발 포수로 조대현을 선택했다. 이유는 선발투수 소형준과의 호흡이다.
KT는 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 삼성 라이온즈와 2026 신한 SOL KBO 포스트시즌 KS 3차전을 치른다. 양 팀은 수원에서 열린 1·2차전에서 1승씩 나눠 가졌다. 이날 KT 선발투수는 소형준, 삼성은 아리엘 후라도다.
이 감독은 이날 1·2차전에서 선발 포수로 출전했던 한승택 대신 조대현을 기용했다. 이 감독은 경기 전 "소형준은 조대현과 호흡이 좋아서 선택했다"고 설명했다.
실제 기록에서도 두 선수의 호흡이 확인된다. 소형준은 올 시즌 정규리그 23경기에서 131.1이닝을 소화하며 10승 3패 평균자책점 3.15를 기록했다. 이 가운데 조대현과 배터리를 구성한 이닝은 88.1이닝으로 전체 투구 이닝의 약 67.3%에 달한다.
조대현과 호흡을 맞춘 88.1이닝에서는 82피안타 13볼넷 66탈삼진 26자책점을 기록했다. 평균자책점은 2.65, WHIP(이닝당 출루 허용률)은 1.08, 피안타율은 0.243이었다.
다른 포수와 비교하면 차이가 드러난다. 소형준은 주장 장성우와 36이닝 동안 배터리를 구성해 평균자책점 3.25, WHIP 1.19를 기록했다. 한승택과 호흡을 맞춘 7이닝에서는 평균자책점 9.00, WHIP 2.86으로 고전했다.
전담 포수인 조대현을 출전 시켜 선발투수를 지원한다는 구상이다. 조대현은 제한된 기회 속에서도 57경기 타율 0.293, 17안타(1홈런) 5타점 6득점을 기록하며 나쁘지 않은 타격감을 보여줬다.
소형준은 큰 경기 경험도 풍부하다. 포스트시즌 통산 8경기에서 패전 없이 3승 1홀드 평균자책점 1.48을 기록했다. 2021년 두산 베어스와의 한국시리즈 2차전에서는 6이닝 무실점으로 승리투수가 되며 KT의 창단 첫 통합 우승에 기여했다.
올 시즌 삼성과의 상대 전적도 3경기 2승 무패 평균자책점 3.71로 준수하다. 특히 지난달 12일 대구 원정에서는 6이닝 2피안타 1볼넷 6탈삼진 1실점으로 호투했다.
소형준은 이후 약 3주 동안 실전 등판이 없었지만 지난달 30일 U-23 야구대표팀과의 평가전에서 5이닝 2실점, 투구 수 81개를 기록하며 한국시리즈를 준비했다.
KT는 1차전에서 선발 대니엘이 6이닝 3실점, 2차전에서는 고영표가 7이닝 1실점으로 제 역할을 해냈다. 그러나 두 경기 모두 경기 후반 불펜 운영에서 어려움을 겪었다.
3차전에서도 불펜 불안을 줄이기 위해서라도 소형준의 긴 이닝 소화가 중요하다. 특히 정규시즌 삼성전에서 강했던 소형준이 조대현과 함께 안정적인 투구를 재현한다면 불펜 부담도 줄일 수 있다. 익숙한 배터리 조합을 앞세운 KT의 선택이 대구 원정 3차전 승리로 이어질지 주목된다.
football1229@newspim.com