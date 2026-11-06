세종교육청, 청소년과 지속가능한 미래 모색

AI 핵심 요약beta
- 세종시교육청은 6일 제2회 ESD 실천포럼을 열었다
- 청소년 제안 5개 분야 12개 실천 방안의 실행을 논의했다
- 참가자들은 지속가능한 미래를 위한 생태전환을 다짐했다
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[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시교육청이 청소년들이 제안한 지속가능발전 의제를 지역 정책과 실천으로 연결하기 위해 교육공동체와 머리를 맞댔다.
6일 시교육청은 이날 열린 '제2회 세종 지속가능발전교육(ESD) 실천포럼'에서 청소년과 교육청, 기관·의회·시민·기업 관계자들이 청소년들이 제안한 의제를 정책에 반영하고 지역사회 협력 방안을 모색했다고 밝혔다.
이번 포럼은 ESD 국제청소년캠프에서 청소년들이 제안한 5개 분야 12개 실천 방안의 구체적인 실행 방향을 찾기 위해 마련됐다.
포럼에서는 국제청소년캠프에 참가한 학생들이 분과별 논의를 통해 도출한 의제와 실천 방안을 직접 발표했다.
기관·의회·시민·기업 관계자들은 각자의 관점에서 청소년 제안을 정책에 반영하기 위한 방안과 주체별 역할을 제시했다. 청소년과 시민이 참여하는 질의응답에서는 제안된 정책의 실행 가능성과 지역사회 실천 방향을 논의했다.
이와 함께 참가자들은 공동선언문을 통해 지속가능한 미래를 위한 생태전환 실천을 다짐했다.
김명숙 교육국장은 "지속가능한 미래는 어느 한 주체의 노력만으로 만들어지는 것이 아니라 지역사회가 함께 고민하고 실천할 때 가능하다"며 "청소년의 제안이 단순한 목소리에 그치지 않고 지역 정책과 실천으로 이어질 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com