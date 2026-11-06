세종시의회, 충청 하계U대회 준비 상황 현장 점검

AI 핵심 요약beta
- 세종시의회 특위가 6일 하계U대회 테스트이벤트 현장을 점검했다
- 특위는 경기시설과 선수·관람객 동선, 안전관리 등을 살폈다
- 확인된 미비점을 본 대회 전까지 보완하라고 당부했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[세종=뉴스핌] 박정하 기자 = 세종시의회 '2027 충청권 하계세계대학경기대회'(하계U대회) 추진 특별위원회가 테스트이벤트 현장을 찾아 경기시설과 운영체계를 점검하고 대회 준비 상황을 살폈다.
6일 시의회에 따르면 특위는 이날 정부세종청사체육관에서 열린 '한일 대학 탁구교류전 및 세종대왕배 탁구동호인대회'를 방문해 한일 대학 탁구교류전 남녀 단식 결승전을 참관했다.
이번 방문은 '2027 충청권 하계세계대학경기대회'에 앞서 실제 경기 운영을 통해 시설과 운영체계의 완성도를 확인하고, 개선이 필요한 사항을 사전에 파악하기 위해 마련됐다.
이날 특위는 경기 진행 상황을 비롯해 선수단과 관람객의 이동 동선, 관람 편의, 안전관리 등 현장 운영 전반을 점검했다.
특히 테스트이벤트에서 드러난 미비점을 본 대회 개최 전까지 보완할 수 있도록 현장 의견과 운영 결과를 면밀히 검토하고 후속 조치에 반영해 달라고 당부했다.
김효숙 위원장은 "테스트이벤트에서 확인된 부족한 부분을 꼼꼼히 보완해 선수와 관람객 모두 안전하고 편리하게 대회를 즐길 수 있도록 준비해야 한다"고 말했다.
한편 특위는 지난 9월 28일 대회 조직위원회를 방문해 주요 준비 상황과 의회 차원의 지원 방안을 논의한 데 이어 이번 테스트이벤트 현장 점검까지 이어가며 대회 준비 상황을 지속적으로 살피고 있다.
vincent977@newspim.com