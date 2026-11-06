[KS3] "언젠가는 치겠죠"…삼성 박진만 감독, 박영현 공략보다 '조기 승부' 강조

AI 핵심 요약beta
- 박진만 감독이 6일 박영현 등판 전 승부를 결정하겠다고 말했다
- 박영현은 한국시리즈 1·2차전서 3.1이닝 무실점을 기록했다
- 삼성은 소형준을 조기 강판시키고 시리즈 주도권 확보에 나선다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = "언젠가는 치지 않을까요. 언젠가는 치겠죠."
삼성 박진만 감독이 한국시리즈(KS·7전4선승제)에서 철벽투를 펼치고 있는 KT 마무리 박영현에 대한 생각을 밝혔다. 상대 마무리를 직접 공략하기보다는 선발 소형준을 일찍 끌어내리고 박영현이 등판하기 전에 승부를 결정짓겠다는 구상이다.
박 감독은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 3차전을 앞두고 박영현 공략법을 묻는 질문에 "언젠가는 칠 것이다"라고 말했다.
박영현은 이번 KS에서 삼성 타선이 넘지 못한 벽이다. 1차전과 2차전 모두 구원 등판해 각각 1.2이닝을 무실점으로 막았다. 두 경기 합계 3.1이닝 2피안타 무사사구 4탈삼진 무실점, 평균자책점 0.00을 기록하고 있다.
특히 1차전에서 박영현의 존재감이 돋보였다. KT가 8-6으로 앞선 8회초 1사 만루 위기에서 등판한 박영현은 폭투로 한 점을 내주며 8-7까지 추격을 허용했지만 추가 실점을 막았다.
9회초에는 더욱 압도적이었다. 이재현과 대타 전병우, 박승규를 모두 슬라이더로 헛스윙 삼진 처리하며 KT의 한 점 차 승리를 지켜냈다. 1.2이닝 3탈삼진 무실점으로 KS 첫 세이브를 수확했다.
박영현은 경기 후 "직구가 좋았는데 포수 한승택 형이 슬라이더 사인을 내서 믿고 던졌다. 내가 봐도 좋은 슬라이더였고 안 맞을 자신이 있었다"라며 자신감을 드러냈다.
2차전에서도 박영현은 8회초 1사부터 마운드에 올라 1.2이닝 2피안타 1탈삼진 무실점으로 삼성 타선을 봉쇄했다. 두 경기에서 45개의 공을 던지며 KT 불펜의 핵심 역할을 수행했다.
박영현이 더욱 까다로운 이유는 등판 시점이다. KT 이강철 감독은 9회 세이브 상황만 기다리지 않고 경기 후반 위기가 찾아오면 박영현을 조기에 투입하고 있다.
실제로 1차전에서는 8회 1사 만루, 2차전에서는 8회 1사에 등판했다. 삼성으로서는 경기 후반까지 접전을 이어가더라도 박영현이 등장하면 득점 기회를 만들기 쉽지 않은 상황이다.
다만 박 감독은 타자들의 자신감이 살아났다는 점에 기대를 걸었다. 그는 "오늘은 소형준을 언제 내리느냐가 관건이다. 1, 2차전을 치르면서 우리 타자들이 KT 불펜을 칠 수 있다는 자신감이 생겼다"라며 "소형준을 빨리 내리고 박영현이 나오기 전에 해결해야 할 것 같다"라고 강조했다.
실제로 삼성은 1차전에서 0-8로 뒤지던 경기를 7-8까지 추격했다. 2차전에서는 14안타를 때려내며 KT 마운드를 꾸준히 공략했고, 연장 12회 끝에 3-2로 승리했다.
특히 중심 타선의 회복세가 반갑다. 구자욱은 한국시리즈 2경기에서 타율 0.500(8타수 4안타) 1홈런 2타점을 기록했고, 디아즈는 2차전에서 6타수 4안타 2타점으로 활약했다. 최형우 역시 2차전에서 멀티히트를 기록하며 공격에 힘을 보탰다.
그러나 3차전 선발 소형준도 만만한 상대가 아니다. 소형준은 포스트시즌 통산 8경기에서 3승 무패, 평균자책점 1.48을 기록한 가을야구 강자다.
삼성은 소형준을 상대로 초반부터 적극적으로 출루와 득점 기회를 만들어야 한다. 선발을 조기에 강판시키더라도 박영현이 나오기 전까지 리드를 확보하지 못한다면 또다시 어려운 승부를 펼칠 가능성이 크다.
수원 원정에서 1승 1패를 거두고 대구로 돌아온 삼성은 3차전 승리로 시리즈 주도권을 잡으려 한다. 박 감독의 구상대로 소형준을 일찍 끌어내리고 박영현이 등장하기 전에 승기를 잡을 수 있을지가 관건이다.
wcn05002@newspim.com