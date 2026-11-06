임영웅 '아임 히어로 더 스타디움 2', 메인 예고편 공개…18일 개봉

AI 핵심 요약beta
- 임영웅은 18일 데뷔 10주년 공연영화를 CGV에서 개봉한다
- 공연영화는 지난 10년 활동과 영웅시대 스타디움 공연을 담았다
- 예고편에는 밴드 공연과 불꽃놀이, 드론쇼 등이 공개됐다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
밴드 라이브·드론쇼·불꽃놀이 등 공연 현장 공개
[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 임영웅의 공연실황영화 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'가 오는 18일 CGV에서 단독 개봉한다.
6일 '임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 임영웅의 데뷔 10주년을 맞아 지난 10년의 활동을 돌아보고 팬클럽 영웅시대와 함께한 스타디움 공연을 담은 작품이다.
공개된 메인 예고편은 임영웅을 연호하는 관객들의 함성으로 시작한다. 이어 스타디움 무대에서 펼쳐진 공연과 밴드 라이브, 안무팀의 퍼포먼스 등이 담겼다.
공연장에서 진행된 불꽃놀이와 드론쇼, 객석을 채운 응원봉의 모습도 예고편을 통해 공개됐다.
예고편에는 '영웅시대와 함께 만들어 온 가슴 벅찬 10년의 기적', '한 곡의 노래가 깊은 위로가 되고, 하나의 함성이 영원한 추억이 된다' 등의 문구도 포함됐다.
'임영웅 | 아임 히어로 더 스타디움 2'는 오는 18일부터 전국 CGV에서 상영된다.
taeyi427@newspim.com