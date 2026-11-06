[KS3] '라이온킹' 이승엽, 대구 3차전 시구…'뮤지컬배우' 김소현 애국가

AI 핵심 요약beta
- KBO는 6일 한국시리즈 3차전 시구자로 이승엽을 확정했다
- 이승엽은 삼성 레전드로 56홈런과 다수의 우승 기록을 보유했다
- 김소현은 3차전 애국가를 부르며 데뷔 25주년 무대를 이어간다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=삼성 레전드이자 국민타자인 이승엽이 시구에 나선다.
KBO는 6일 "이날 오후 6시 30분 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 2026 신한 KBO 한국시리즈(KS·7전4선승제) 3차전의 시구와 애국가가 확정됐다"고 밝혔다.
이날 시구에는 KBO 리그 단일 시즌 최다 홈런(56개) 기록을 보유한 삼성의 영원한 '36번' 이승엽이 나선다. 이승엽은 2008년 베이징 올림픽 4강전 역전 홈런과 결승전 선제 투런 홈런으로 금메달을 이끈 '국민타자'이기도 하다.
삼성 소속으로 이승엽은 5차례 정규시즌 MVP와 10차례 골든글러브를 수상한 KBO 리그 대표 레전드다. 2002년 삼성의 첫 KS 우승과 2012년 KBO리그 복귀 후에는 2014년까지 삼성의 KS 우승을 이끌었다. 특히 2012 KS에서는 KS MVP에 선정됐다. 그는 이번 3차전 시구를 통해 야구 팬들에게 다시 한번 깊은 감동을 선사할 예정이다.
3차전 애국가는 대한민국 대표 뮤지컬 배우 김소현이 맡는다. 2001년 뮤지컬 '오페라의 유령'으로 데뷔한 김소현은 '엘리자벳', '마리 앙투아네트', '명성황후' 등 수많은 대형 작품에서 독보적인 존재감을 보여주며 대한민국을 대표하는 뮤지컬 배우로 활약해 왔다.
올해로 데뷔 25주년을 맞이하는 김소현은 다음달 4일 개막하는 뮤지컬 '스위니 토드' 10주년 기념 공연에서 러빗 부인 역을 맡아 파격적이고 입체적인 연기 변신을 선보일 예정이다.
willowdy@newspim.com