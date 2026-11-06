윤건영 충북교육감 "작은학교 교육 경쟁력 높여야"

AI 핵심 요약beta
- 윤건영 충북교육감이 6일 작은 학교를 경쟁력 있는 학교로 육성하자고 강조했다.
- 제천·보은·음성 특성에 맞춘 교육 환경과 작은 학교 교육력 강화를 주문했다.
- 공동 교육과정과 돌봄·통학 개선으로 지역 교육 격차를 줄이자고 당부했다.
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[청주=뉴스핌] 백운학 기자 = 윤건영 충북교육감은 작은 학교를 학생과 학부모가 선택하는 경쟁력 있는 학교로 육성하고 지역 간 교육 격차를 줄여야 한다고 강조했다.
윤 교육감은 6일 기획회의에서 제천·보은·음성의 교육 혁신 선도 지역 선정을 계기로 지역 특성에 맞는 교육 환경 조성과 작은 학교 교육력 강화에 힘을 모아야 한다고 밝혔다.
그는 "학생 수가 적다고 배움의 기회까지 줄어들어서는 안 된다"며 "작은 학교를 단순히 유지하는 데 그치지 않고 아이들이 찾아오고 학부모가 믿고 선택할 수 있는 학교로 만들어야 한다"고 말했다.
이를 위해 공동 학구제와 학교 간 공동 교육 과정을 활성화하고 방과 후 학교·돌봄·통학 여건을 개선하는 한편, 지역의 문화·예술·체육 자원을 활용한 특화 교육을 확대할 것을 주문했다.
또 "제천의 초·중 연계 교육, 보은의 작은 학교 공동 교육 과정, 음성의 이주 배경 학생 지원 등 지역별 특성을 살린 사업을 추진하고 우수 교육 모델을 도내 다른 시·군으로 확산해야 한다"고 했다.
윤 교육감은 "어느 지역에 살든 아이들의 가능성이 충분히 펼쳐질 수 있도록 교육청과 지자체, 학교, 대학과 기업이 협력해야 한다"고 덧붙였다.
baek3413@newspim.com