[KS3] 삼성 박진만 감독 "원태인 5차전 선발 준비…불펜에 배찬승 있기에 가능"

[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 삼성 박진만 감독이 원태인의 한국시리즈(KS·7전4선승제) 5차전 선발 등판을 예고했다. 플레이오프(PO·5전3선승제)부터 불펜에서 활약했던 원태인이 다시 선발로 돌아갈 수 있었던 배경에는 배찬승의 성장이 있었다.

박진만 감독은 6일 대구 삼성라이온즈파크에서 열리는 KT와의 2026 신한 SOL KBO리그 KS 3차전을 앞두고 "원태인은 선발로 준비하고 있다. 5차전에 나갈 수 있을 것 같다"라고 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 4일 열린 KS 2차전에서 9회말에 등판해 1.2이닝 1실점(비자책점)을 기록해 팀의 승리를 이끌었다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.04 wcn05002@newspim.com

삼성은 이날 원태인과 크리스 페덱을 미출장 선수로 분류했다. 3차전 선발 아리엘 후라도를 제외한 두 투수에게 휴식을 부여하며 남은 시리즈를 준비하는 모습이다.

박 감독은 원태인의 몸 상태에 대해 "플레이오프부터 불펜으로 대기하면서 체력적으로 부담이 있는 상태"라며 "오늘은 선발로서 준비하고 있을 것이다. 출장자 명단에 들어가 있더라도 나갈 수 없는 상황이었다"라고 설명했다.

원태인은 이번 포스트시즌에서 팀 사정에 따라 선발이 아닌 구원투수로 활약했다. 특히 지난 4일 KS 2차전에서는 9회말 1사 2루 위기에서 마운드에 올라 1.2이닝 동안 32개의 공을 던졌다.

연장 10회말 수비 실책이 겹치며 동점을 허용했지만 추가 실점을 막아냈다. 삼성은 연장 12회초 결승점을 뽑아 3-2로 승리했고, 원태인의 역투도 값진 승리의 발판이 됐다.

그러나 삼성은 선발 로테이션을 재편해야 하는 상황이다. KS 1차전 선발 최원태가 2이닝 5실점으로 무너지면서 박 감독은 최원태를 불펜으로 돌리기로 결정했다.

이에 따라 원태인의 선발 복귀가 불가피해졌다. 박 감독은 2차전 종료 후 "최원태가 빠지면서 자칫 이틀 연속 불펜 데이를 해야 할 수도 있다. 그렇게 되면 투수진이 무너질 수 있다"라며 원태인의 선발 복귀 필요성을 강조했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 원태인이 4일 열린 KS 2차전에서 9회말에 등판해 1.2이닝 1실점(비자책점)을 기록해 팀의 승리를 이끌었다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.04 wcn05002@newspim.com

당초 원태인의 4차전 또는 5차전 선발 등판을 검토했던 박 감독은 이날 5차전으로 가닥을 잡았다. 2차전에서 32구를 던진 만큼 충분한 휴식을 취한 뒤 선발로 나서는 편이 낫다는 판단이다.

원태인이 불펜에서 빠지면서 생기는 공백은 배찬승이 메울 전망이다. 박 감독은 "(배)찬승이가 있기 때문에 원태인을 선발로 돌릴 수 있을 것 같다"라며 "(배)찬승이가 포스트시즌에서 좋은 활약을 펼치고 있어서 원태인을 선발 카드로 쓸 수 있다"라고 설명했다.

배찬승은 이번 포스트시즌에서 삼성 불펜의 새로운 핵심 자원으로 떠올랐다. 그는 PO부터 KS까지 5경기에 등판해 5이닝 1실점을 기록 중이다. 특히 한국시리즈 2차전에서는 연장 12회말 마운드에 올라 마지막 이닝을 책임지며 팀의 승리를 지켜냈다.

박 감독은 배찬승의 성장 배경으로 아시안게임 경험을 꼽았다. 그는 "(배)찬승이가 시즌 중에는 흔들리는 부분이 있었는데 아시안게임을 다녀오면서 많이 성장했다"라며 "자기 공을 자신 있게 던지면 불펜에도 큰 힘이 될 것"이라고 기대했다.

앞서 2차전 종료 후에도 박 감독은 "배찬승이 많이 성장한 것 같다. 아시안게임을 다녀온 뒤 굉장히 안정된 모습을 보여주고 있다"라며 "그동안 제구가 흔들렸는데 확실히 좋아졌다"라고 평가했다.

[서울=뉴스핌] 삼성의 불펜 투수 배찬승이 4일 열린 KS 2차전에서 연장 12회를 깔끔하게 막았다. [사진 = 삼성 라이온즈] 2026.11.05 wcn05002@newspim.com

삼성으로서는 배찬승의 성장이 반가울 수밖에 없다. 원태인을 선발로 돌리면 경기 후반 중요한 순간을 책임질 투수가 한 명 줄어든다. 하지만 배찬승이 안정적으로 마운드를 지켜준다면 이승민 등 기존 불펜 자원들과 함께 경기 후반을 운영할 수 있다.

다만 선발진의 고민이 완전히 해결된 것은 아니다. 원태인이 5차전에 등판하면 4차전에서는 대체 선발을 활용해야 한다. 박 감독은 앞서 양창섭과 장찬희를 후보로 언급한 바 있다.

삼성은 3차전에서 PO 최우수선수(MVP) 아리엘 후라도를 선발로 내세운다. 후라도는 KIA와의 PO 2경기에서 2승 무패, 평균자책점 1.32를 기록하며 삼성의 KS 진출을 이끌었다.

수원 원정에서 1승 1패라는 목표를 달성한 삼성은 이제 대구에서 시리즈 주도권을 잡으려 한다. 후라도가 3차전을 책임지고 원태인이 5차전 선발로 복귀하는 가운데, 배찬승이 불펜에서 얼마나 안정적인 모습을 이어가느냐가 남은 KS의 중요한 변수가 될 전망이다.

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