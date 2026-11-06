[MLB] 노시환 ML 도전, '외야 전환' 샌디에이고·'3루수 보강' 시애틀·피츠버그 후보

AI 핵심 요약beta
- 노시환이 6일 MLB 진출을 선언하며 미국 현지 관심을 받았다
- 샌디에이고·시애틀·피츠버그 등이 노시환 영입 후보로 거론됐다
- 노시환은 다음 달 1일 전까지 MLB 구단과 계약해야 한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=미국 현지 언론이 프로야구리그 메이저리그(MLB) 진출을 선언한 노시환 관련 소식을 앞다퉈 전하고 있다.
샌디에이고 소식을 주로 전하는 '파드리스미션'은 6일(한국시간) 샌디에이고 구단이 이번 스토브리그에 영입할 만한 국제 자유계약선수 4명의 장단점을 분석했다.
'파드리스 미션'은 노시환에 대해 "KBO에서 넘어오는 선수 가운데 가장 뛰어난 선수로 평가받는다. 12월 만 26세가 되며, 이번 선수 그룹에서 가장 젊다. 한화 이글스에서 뛰었는데 한화는 57승 4무 83패의 부진한 시즌을 보냈다. 그럼에도 노시환은 올 시즌 타율 0.283, 143안타(29홈런) 96타점 97득점을 기록했다"고 소개했다.
이어 노시환의 꾸준한 타격 능력을 강점으로 설명한 해당 매체는 "수비 포지션을 보면 노시환은 우타자이면서 3루수와 1루수를 모두 소화할 수 있다. 어느 정도 활용도가 있지만, 샌디에이고에는 현재 뚜렷한 자리가 없다. 만약 노시환이 좌익수로 이동한다면 이야기가 달라진다. 코너 내야 두 자리는 물론 외야까지 소화할 수 있게 된다면 활용도가 더욱 높아진다"고 덧붙였다.
샌디에이고는 과거 김하성, 고우석과 지난해 송성문까지 영입해 KBO리그 출신 선수들을 활발하게 영입하는 팀 중 하나다. 하지만 이미 샌디에이고에는 매니 마차도라는 걸출한 주전 3루수가 있기에 노시환이 밀릴 수밖에 없다.
시애틀도 노시환에 눈독을 들이는 것으로 보인다. 시애틀 지역 매체인 '라운드테이블 스포츠'는 이날 "시애틀은 불펜, 3루, 좌익수 포지션에 보강이 필요하다. 하지만 FA 시장에 나와 있는 선수들보다 저렴한 선택지는 국제 자유계약선수들로 NPB 출신 사토 테루아키와 KBO 출신 노시환도 팀의 필요에 잘 맞을 것으로 보인다"고 전했다.
지난해 케브라이언 헤이즈를 신시내티로 트레이드 후 3루수 기근에 시달리고 있는 피츠버그도 유력한 후보다. 미국 스포츠 매체 '스포츠 일러스트레이트'는 "노시환은 지난 5시즌 동안 매 시즌 20개 이상의 홈런을 기록했고, 이는 피츠버그가 필요한 강력한 우타 거포다. 피츠버그는 3루 포지션에서 장타력이 부족했는데 지난 시즌 피츠버그 3루수는 홈런 15개를 기록해 MLB 전체에서 아래에서 다섯 번째"라고 말했다.
노시환은 지난달 31일 KBO를 통해 MLB 포스팅을 신청했다. 메이저리그 공식홈페이지 엠엘비닷컴(MLB.com)은 "노시환은 세인트루이스, 뉴욕 양키스, 시애틀, 로스엔젤레스(LA) 에인절스와 적합하다"면서도 "3루수로 강력한 파워를 갖췄고 MLB에서 충분히 활약할 수 있다. 강한 어깨에 비해 수비는 다소 약하다"고 평가했다.
MLB 노사 협약이 다음 달 1일까지인 만큼 최근 선수노조와 구단주가 첨예한 갈등을 빚고 있다. 샐러리캡 도입을 두고 양측은 조금도 양보하지 않는 중이다. 만약 결론이 나지 않게 되면 구단 운영을 중단하는 직장폐쇄의 가능성도 높다.
노시환은 그 전까지 미국에서 팀을 찾아야 한다. 올해 초 한화와 11년 307억 원 규모의 초대형 비FA 다년계약을 맺었던 만큼 노시환에게 급할 것은 없다. 다만 협상 만료일까지 계약에 이르지 못할 경우 포스팅은 종료되고, 내년 11월까지 포스팅될 수 없다.
willowdy@newspim.com