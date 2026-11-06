대전교육청·충남대, AI 미래인재 성장체계 구축 협력

AI 핵심 요약beta
- 대전시교육청과 충남대가 6일 AI 미래교육 포럼을 개최했다
- 양 기관은 학교·대학·연구기관·기업 연계 방안을 논의했다
- 대전교육청은 4대 과제와 5단계 AI 인재 성장 경로를 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[대전=뉴스핌] 박정하 기자 = 대전시교육청과 충남대학교가 학교 교육부터 대학·연구기관·기업으로 이어지는 지역 기반 AI 미래인재 양성 체계 구축 방안을 모색했다.
시교육청은 6일 충남대와 공동으로 '대전형 AI교육 생태계와 지역미래인재 성장체계 구축'을 주제로 AI 미래교육 포럼을 진행했다고 밝혔다.
이번 포럼은 시교육청의 AI 미래교육 정책과 충남대의 AI 거점대학 사업을 연계해 지역 AI 교육의 협력 모델과 미래인재 육성 방향을 논의하기 위해 마련됐다.
이날 기조강연에서는 이민석 국가인공지능전략위원회 교육인재분과장이 'AI 시대, 우리는 무엇을 가르치고 어떻게 배우게 할 것인가'를 주제로 AI 시대에 필요한 교육 방향을 제시했다. 특히 AI가 판단과 표현 영역까지 확장하는 상황에서 학생 스스로 문제를 발견하고 해결하는 경험의 중요성을 강조했다.
이어 김영진 시교육청 과학직업정보과장은 'AI로 여는 대전 미래교육: 학생 성장 중심의 대전형 AI교육 생태계'를 주제로 교육청의 AI 미래교육 정책을 소개했다.
시교육청은 'AI교육 1번지 대전, 모두가 성장하는 미래교육 실현'을 비전으로 인프라·데이터 기반 구축, AI 맞춤형 학습, 학교 AI 역량 강화, 지역 연계 인재 양성 등 4대 추진과제와 16개 실행과제를 추진할 계획이다.
AI 기초학력 책임제와 1인 1 AI 튜터, 개별화 학습 플랫폼, AI 진로·진학 지원 등을 통해 학생 성장 단계에 맞는 교육을 제공하고 대학과 대덕특구, 기업으로 이어지는 5단계 인재 성장 경로도 구축한다는 구상이다.
김형신 충남대 AI거점대학사업추진단장은 '국가대표 거점대학의 지역 AI 인재 양성 전략'을 발표하고 중부권 AI 거점대학으로서 충남대의 역할과 교육 협력 방안을 설명했다.
충남대는 초·중·고 학생과 교원, 지역민을 대상으로 하는 'CNU AI Learning Bridge' 프로그램을 소개하고 고교학점제 공동교육과정 운영과 과학고·영재학교 AI 심화 연구, 교원 연수, 대학생 AI 멘토링, GPU 실습실 등 AI 교육 인프라 공동 활용을 포함한 6개 협력 과제를 제안했다.
세션 발표에서는 AI 시대 산업 변화에 따른 인재 역량과 학교 교육부터 지역 혁신까지 이어지는 미래인재 양성 방안 등을 논의했다.
종합토론에서는 사전에 접수한 질문 45건을 바탕으로 학교급별 AI 역량 교육과 학교·대학·연구기관·산업을 연계하는 방안 등을 논의했다. 세션 발표자 3명이 토론자로 참여해 연구 성과를 학교 교육에 접목하는 방안도 다뤘다.
오석진 교육감은 "AI 시대의 교육은 학생 스스로 문제를 발견하고 해결해 보는 경험에서 출발해야 한다"며 "충남대를 비롯한 지역 대학과 연구기관, 기업과 협력해 학생들이 학교에서 지역까지 끊김 없이 성장할 수 있는 AI 미래인재 성장체계를 구축하겠다"고 말했다.
vincent977@newspim.com